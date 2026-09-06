Una settimana ricca di appuntamenti culturali, sportivi e ricreativi animerà Bordighera da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026, con un fitto calendario promosso dall’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica che spazia dalle rassegne dialettali al benessere olistico, passando per tornei internazionali, presentazioni editoriali e concerti sul porto.
Il teatro dialettale ai Giardini Lowe
La tradizione locale sarà protagonista con la prima rassegna dialettale della città, intitolata “Rie suta e parme – Burdighea in cumedia”, ospitata ai Giardini Lowe di via Vittorio Veneto:
- Lunedì 7 settembre (ore 21:00): prima serata con “Cheli de Campurussu” e il gruppo corale “Echi musicali di storie antiche”, dedicato alla musica tradizionale orale, ai canti antichi e alle voci della tradizione intemelia. Ingresso ad offerta libera.
- Giovedì 10 settembre (ore 21:00): seconda serata con “Ventemigliusi d’antan…”, che proporrà due commedie brillanti in dialetto intemelio a cura della storica Compagnia du Teatru Ventimigliusu: “A Verità a l’ufende” e “I Gianchetti”. Ingresso ad offerta libera.
Benessere olistico e grande sport nel fine settimana
Le giornate di sabato e domenica proporranno attività dedicate alla cura della persona e alla competizione sportiva:
- Sabato 12 settembre (dalle 10:00 alle 20:00): ai Giardini Lowe si terrà la terza edizione di “Spiritual Mente”, evento a ingresso gratuito organizzato da Herbaria Sacra. Il programma prevede conferenze, operatori specializzati in reiki, meditazione, tarocchi, olistica, erbe e arte, oltre a uno spazio bimbi con laboratori creativi e favole e all’area ristoro curata da “A Scibretta”.
- Sabato 12 e domenica 13 settembre: sui campi del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller di via Stoppani si svolgerà il “Grand Prix Internazionale Città di Bordighera” di petanque. Sabato 12, a partire dalle 9:30, andrà in scena la gara a terne valida per il 2° Trofeo e 7° Memorial Aldo Vanzana. Domenica 13, con inizio alle 9:30, si disputerà la gara a coppie per il 6° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller, affiancata dalle ore 10:00 dalla competizione femminile per il 3° Memorial. Le iscrizioni si chiudono giovedì 10 settembre alle 23:59.
Cultura, letteratura e musica
Domenica 13 settembre spazio ai libri e alla grande musica, insieme a un’apertura straordinaria museale:
- Sabato 12 settembre (dalle 17:00 alle 20:00): apertura straordinaria del Museo Bicknell.
- Domenica 13 settembre (ore 17:00): presso l’Ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria, nell’ambito del “II Festival delle Ragazze”, si terrà la presentazione del libro “Duramadre” di Erica Cassano (Garzanti), con intervista a cura di Raffaella Fenoglio. Ingresso libero.
- Domenica 13 settembre (ore 21:00): al Porto turistico andrà in scena il “Concerto del Gemellaggio” tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer, una serata all’insegna di musica classica e proiezioni scenografiche sulle vele.
Le mostre e le attrazioni in corso
Numerose anche le iniziative continuative distribuite sul territorio cittadino:
- Fino al 12 settembre: sul Lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo) è aperto ogni sera dalle 20:45 alle 24:00 “Bordilandia Park”, il parco divertimenti per famiglie con gonfiabili e attrazioni.
- Fino al 13 settembre: presso la Galleria dell’Accademia Balbo in via Lamboglia è visitabile ogni pomeriggio, dalle 17:30 alle 20:00, la mostra collettiva “Habitus”, realizzata dal corso “Incontri”.
- Fino al 30 settembre: la Galleria d’arte Villa Miki in via Lagazzi ospita la mostra “Fiori e Fantasia” dell’artista Arianna Cadeddu, aperta tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00.
- Per tutto settembre: all’interno dell’ufficio IAT, negli orari di apertura, è allestita l’esposizione e vendita “Winter Art” di Anna Vigliarolo, con creazioni d’arte dipinte a mano in fibra di palma locale.
Ville e giardini aperti alle visite
Il patrimonio storico e botanico resta accessibile al pubblico secondo i rispettivi orari:
- Museo Bicknell (via Romana): visite su prenotazione; biblioteca aperta lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00) e giovedì (14:00-17:00); museo aperto lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00), giovedì e sabato (14:00-17:00).
- Villa Mariani (via Fontana Vecchia): visitabile su prenotazione.
- Villa Garnier (via Garnier): aperta con orario estivo al mattino (9:30-11:30, uscita entro le 12:30) e al pomeriggio (14:00-17:30, uscita entro le 18:30).
- Giardino Esotico Pallanca (via Madonna della Ruota): visitabile con orario estivo dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 15:00 alle 19:15 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; chiuso il lunedì).
- Chiusure: rimangono attualmente chiuse al pubblico Villa Regina Margherita e Villa Etelinda.
Per verificare l’effettivo svolgimento degli appuntamenti, soggetti a possibili variazioni, è possibile contattare i singoli organizzatori o l’Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera.