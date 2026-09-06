Una settimana ricca di appuntamenti culturali, sportivi e ricreativi animerà Bordighera da lunedì 7 a domenica 13 settembre 2026, con un fitto calendario promosso dall’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica che spazia dalle rassegne dialettali al benessere olistico, passando per tornei internazionali, presentazioni editoriali e concerti sul porto.

Il teatro dialettale ai Giardini Lowe

La tradizione locale sarà protagonista con la prima rassegna dialettale della città, intitolata “Rie suta e parme – Burdighea in cumedia”, ospitata ai Giardini Lowe di via Vittorio Veneto:

Lunedì 7 settembre (ore 21:00): prima serata con “Cheli de Campurussu” e il gruppo corale “Echi musicali di storie antiche”, dedicato alla musica tradizionale orale, ai canti antichi e alle voci della tradizione intemelia. Ingresso ad offerta libera.

prima serata con “Cheli de Campurussu” e il gruppo corale “Echi musicali di storie antiche”, dedicato alla musica tradizionale orale, ai canti antichi e alle voci della tradizione intemelia. Ingresso ad offerta libera. Giovedì 10 settembre (ore 21:00): seconda serata con “Ventemigliusi d’antan…”, che proporrà due commedie brillanti in dialetto intemelio a cura della storica Compagnia du Teatru Ventimigliusu: “A Verità a l’ufende” e “I Gianchetti”. Ingresso ad offerta libera.

Benessere olistico e grande sport nel fine settimana

Le giornate di sabato e domenica proporranno attività dedicate alla cura della persona e alla competizione sportiva:

Sabato 12 settembre (dalle 10:00 alle 20:00): ai Giardini Lowe si terrà la terza edizione di “Spiritual Mente”, evento a ingresso gratuito organizzato da Herbaria Sacra. Il programma prevede conferenze, operatori specializzati in reiki, meditazione, tarocchi, olistica, erbe e arte, oltre a uno spazio bimbi con laboratori creativi e favole e all’area ristoro curata da “A Scibretta”.

ai Giardini Lowe si terrà la terza edizione di “Spiritual Mente”, evento a ingresso gratuito organizzato da Herbaria Sacra. Il programma prevede conferenze, operatori specializzati in reiki, meditazione, tarocchi, olistica, erbe e arte, oltre a uno spazio bimbi con laboratori creativi e favole e all’area ristoro curata da “A Scibretta”. Sabato 12 e domenica 13 settembre: sui campi del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller di via Stoppani si svolgerà il “Grand Prix Internazionale Città di Bordighera” di petanque. Sabato 12, a partire dalle 9:30, andrà in scena la gara a terne valida per il 2° Trofeo e 7° Memorial Aldo Vanzana. Domenica 13, con inizio alle 9:30, si disputerà la gara a coppie per il 6° Memorial Cav. Giulio Biancheri Muller, affiancata dalle ore 10:00 dalla competizione femminile per il 3° Memorial. Le iscrizioni si chiudono giovedì 10 settembre alle 23:59.

Cultura, letteratura e musica

Domenica 13 settembre spazio ai libri e alla grande musica, insieme a un’apertura straordinaria museale:

Sabato 12 settembre (dalle 17:00 alle 20:00): apertura straordinaria del Museo Bicknell.

apertura straordinaria del Museo Bicknell. Domenica 13 settembre (ore 17:00): presso l’Ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria, nell’ambito del “II Festival delle Ragazze”, si terrà la presentazione del libro “Duramadre” di Erica Cassano (Garzanti), con intervista a cura di Raffaella Fenoglio. Ingresso libero.

presso l’Ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria, nell’ambito del “II Festival delle Ragazze”, si terrà la presentazione del libro “Duramadre” di Erica Cassano (Garzanti), con intervista a cura di Raffaella Fenoglio. Ingresso libero. Domenica 13 settembre (ore 21:00): al Porto turistico andrà in scena il “Concerto del Gemellaggio” tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer, una serata all’insegna di musica classica e proiezioni scenografiche sulle vele.

Le mostre e le attrazioni in corso

Numerose anche le iniziative continuative distribuite sul territorio cittadino:

Fino al 12 settembre: sul Lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo) è aperto ogni sera dalle 20:45 alle 24:00 “Bordilandia Park”, il parco divertimenti per famiglie con gonfiabili e attrazioni.

sul Lungomare Argentina (Piazzale Mediterraneo) è aperto ogni sera dalle 20:45 alle 24:00 “Bordilandia Park”, il parco divertimenti per famiglie con gonfiabili e attrazioni. Fino al 13 settembre: presso la Galleria dell’Accademia Balbo in via Lamboglia è visitabile ogni pomeriggio, dalle 17:30 alle 20:00, la mostra collettiva “Habitus”, realizzata dal corso “Incontri”.

presso la Galleria dell’Accademia Balbo in via Lamboglia è visitabile ogni pomeriggio, dalle 17:30 alle 20:00, la mostra collettiva “Habitus”, realizzata dal corso “Incontri”. Fino al 30 settembre: la Galleria d’arte Villa Miki in via Lagazzi ospita la mostra “Fiori e Fantasia” dell’artista Arianna Cadeddu, aperta tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00.

la Galleria d’arte Villa Miki in via Lagazzi ospita la mostra “Fiori e Fantasia” dell’artista Arianna Cadeddu, aperta tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 20:00. Per tutto settembre: all’interno dell’ufficio IAT, negli orari di apertura, è allestita l’esposizione e vendita “Winter Art” di Anna Vigliarolo, con creazioni d’arte dipinte a mano in fibra di palma locale.

Ville e giardini aperti alle visite

Il patrimonio storico e botanico resta accessibile al pubblico secondo i rispettivi orari:

Museo Bicknell (via Romana): visite su prenotazione; biblioteca aperta lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00) e giovedì (14:00-17:00); museo aperto lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00), giovedì e sabato (14:00-17:00).

visite su prenotazione; biblioteca aperta lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00) e giovedì (14:00-17:00); museo aperto lunedì e mercoledì (9:00-13:00 e 13:30-17:00), giovedì e sabato (14:00-17:00). Villa Mariani (via Fontana Vecchia): visitabile su prenotazione.

visitabile su prenotazione. Villa Garnier (via Garnier): aperta con orario estivo al mattino (9:30-11:30, uscita entro le 12:30) e al pomeriggio (14:00-17:30, uscita entro le 18:30).

aperta con orario estivo al mattino (9:30-11:30, uscita entro le 12:30) e al pomeriggio (14:00-17:30, uscita entro le 18:30). Giardino Esotico Pallanca (via Madonna della Ruota): visitabile con orario estivo dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 15:00 alle 19:15 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; chiuso il lunedì).

visitabile con orario estivo dalle 9:15 alle 12:15 e dalle 15:00 alle 19:15 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; chiuso il lunedì). Chiusure: rimangono attualmente chiuse al pubblico Villa Regina Margherita e Villa Etelinda.

Per verificare l’effettivo svolgimento degli appuntamenti, soggetti a possibili variazioni, è possibile contattare i singoli organizzatori o l’Ufficio Informazioni Turistiche di Bordighera.