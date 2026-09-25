Spazi a disposizione dello sport e della socialità anche oltre l’orario delle lezioni: la Giunta comunale di Diano Marina ha approvato l’atto di indirizzo per la concessione in uso temporaneo delle palestre dell’Istituto Comprensivo Statale di via Biancheri per l’anno scolastico 2026/2027. Il provvedimento, proposto dall’assessore allo sport Luca Spandre, nasce per rispondere alla forte richiesta di strutture sportive da parte delle realtà dilettantistiche del territorio, integrando gli impianti municipali e offrendo un quadro organizzato per le attività pomeridiane e serali.

Le realtà sportive coinvolte

La ripartizione degli spazi è stata definita dagli uffici comunali attraverso un planning settimanale, concordato a seguito di un incontro con le società interessate per conciliare le esigenze della didattica con quelle degli allenamenti. Le quattro associazioni senza scopo di lucro che beneficeranno delle strutture scolastiche per le proprie attività agonistiche e amatoriali sono:

ASD Fudoshin Karate Liguria

Pol. Dil. Golfo Dianese 1923

ASD Golfo di Diana Volley

ASD Il Cerchio D’Oro

Regole d’uso e continuità delle attività didattiche

L’accordo si inserisce nella convenzione triennale stipulata tra il Comune e l’Istituto Comprensivo, con scadenza fissata ad agosto 2027. L’utilizzo delle strutture dovrà svolgersi senza interferire con le attività scolastiche curricolari e nel pieno rispetto delle fasce orarie assegnate.

L’assegnazione rimane legata al mantenimento delle condizioni di sicurezza e agibilità degli impianti e potrà essere rimodulata dagli uffici per sopravvenute necessità organizzative o manutentive di pubblico interesse. Il coordinamento del procedimento è affidato al responsabile dell’Ufficio Sport, Patrizia D’Agostino.