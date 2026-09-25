Scattano modifiche alla viabilità a Diano Marina per consentire urgenti interventi di riparazione della condotta idrica da parte della società Rivieracqua. A partire dalle ore 9:00 di martedì 29 settembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 2 ottobre 2026, e comunque fino al termine dei lavori, sarà istituito il divieto di circolazione veicolare in via Divina Provvidenza, nel tratto situato nei pressi del civico 84.
Le modifiche alla circolazione e i punti di chiusura
Il provvedimento, disposto dalla Polizia Locale per consentire lo svolgimento delle opere di scavo e ripristino in piena sicurezza, prevede specifiche prescrizioni per la viabilità della zona:
- Divieto di transito veicolare nel tratto di via Divina Provvidenza all’altezza del civico 84.
- Installazione di appositi segnali di preavviso di strada chiusa sia all’intersezione con la via Aurelia sia all’imbocco di strada Berzi a carico dell’impresa esecutrice.
- Garanzia costante di un percorso alternativo per consentire l’accesso alle proprietà private e assicurare in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.
Gestione del cantiere e riaperture temporanee
Al di fuori degli orari di lavoro, compatibilmente con le esigenze tecniche delle lavorazioni, la ditta provvederà a garantire il transito dei veicoli mettendo in sicurezza l’area con adeguate protezioni e segnaletica stradale di cantiere. La vigilanza sul rispetto dell’ordinanza è affidata agli agenti e agli ufficiali della Polizia Locale.