Scattano modifiche alla viabilità a Diano Marina per consentire urgenti interventi di riparazione della condotta idrica da parte della società Rivieracqua. A partire dalle ore 9:00 di martedì 29 settembre e fino alle ore 19:00 di venerdì 2 ottobre 2026, e comunque fino al termine dei lavori, sarà istituito il divieto di circolazione veicolare in via Divina Provvidenza, nel tratto situato nei pressi del civico 84.

Le modifiche alla circolazione e i punti di chiusura

Il provvedimento, disposto dalla Polizia Locale per consentire lo svolgimento delle opere di scavo e ripristino in piena sicurezza, prevede specifiche prescrizioni per la viabilità della zona:

Divieto di transito veicolare nel tratto di via Divina Provvidenza all’altezza del civico 84.

Installazione di appositi segnali di preavviso di strada chiusa sia all’intersezione con la via Aurelia sia all’imbocco di strada Berzi a carico dell’impresa esecutrice.

Garanzia costante di un percorso alternativo per consentire l’accesso alle proprietà private e assicurare in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso ed emergenza.

Gestione del cantiere e riaperture temporanee

Al di fuori degli orari di lavoro, compatibilmente con le esigenze tecniche delle lavorazioni, la ditta provvederà a garantire il transito dei veicoli mettendo in sicurezza l’area con adeguate protezioni e segnaletica stradale di cantiere. La vigilanza sul rispetto dell’ordinanza è affidata agli agenti e agli ufficiali della Polizia Locale.