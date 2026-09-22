Proseguono i passaggi amministrativi e tecnici per la realizzazione del nuovo centro di raccolta differenziata dei rifiuti, che sorgerà nel territorio del Comune di Diano Castello presso l’area dell’ex inceneritore, in concessione demaniale al Comune di Diano Marina. Il settore Lavori Pubblici ha infatti completato l’iter per affidare la redazione della necessaria relazione geologica, tassello fondamentale per la prosecuzione dell’opera.

L’iter del progetto e il finanziamento

L’intervento rientra in una strategia più ampia di sviluppo della raccolta differenziata, resa possibile grazie a un contributo assegnato dall’Amministrazione Provinciale di Imperia a seguito di una specifica richiesta avanzata congiuntamente dai Comuni di Diano Marina e Diano Castello. Dopo l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori avvenuto nei mesi scorsi, l’ente ha ora provveduto a individuare il professionista incaricato di redigere gli studi geologici preliminari indispensabili per procedere con il cantiere.

L’affidamento dell’incarico tecnico

Per adempiere a questo obbligo progettuale, l’amministrazione ha espletato una trattativa diretta tramite la piattaforma telematica regionale, affidando l’incarico professionale alla società Enthe’os S.r.l. S.t.p. con sede a Sanremo. L’operazione tecnica permetterà di completare il quadro conoscitivo dell’area interessata dai futuri lavori, garantendo la piena conformità geologica e la sicurezza strutturale della nuova infrastruttura ecologica a servizio del comprensorio.