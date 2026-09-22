Un grave incidente stradale si è verificato lungo strada Cassano a Novi Ligure, dove un’autovettura è finita autonomamente fuori dalla sede stradale per cause ancora in corso di accertamento. Il conducente, un uomo di 60 anni residente ad Alessandria, ha riportato lesioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite l’elisoccorso.

L’intervento dei soccorsi e della Polizia Stradale

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, in particolare con una pattuglia del Radiomobile incaricata di gestire la viabilità e di effettuare i primi rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare le condizioni del fondo stradale al momento dell’impatto. L’automobilista è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e, a causa delle ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di alessandria. Stando ai primi accertamenti medici, il conducente si trova in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime verifiche non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro.

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