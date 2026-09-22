Da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre, Strada Berzi sarà interessata da un importante intervento di riasfaltatura volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità della rete viaria. Per consentire alla ditta incaricata di svolgere le operazioni nelle condizioni ottimali, il tratto stradale sarà temporaneamente interdetto al transito veicolare in specifiche fasce orarie.

Gli orari di chiusura e l’impatto sulla viabilità

La chiusura si rende indispensabile per permettere alla ditta affidataria, la Boero Lino e Ivano Srl, di eseguire le opere di rifacimento del manto stradale tutelando la sicurezza degli addetti ai lavori e degli stessi utenti della strada.

Per mitigare i disagi e agevolare la mobilità quotidiana, il blocco del traffico avverrà secondo le seguenti fasce orarie giornaliere:

Dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Dalle ore 13:00 alle ore 18:00

L’Amministrazione comunale invita tutti gli automobilisti e i residenti della zona a prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria installata sul posto e a usufruire, quando possibile, di percorsi alternativi.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

L’intervento in Strada Berzi fa parte del più ampio piano delle asfaltature promosso dall’ente. Il sindaco Cristiano Za Garibaldi e il vicesindaco Bruno Manitta hanno espresso profonda soddisfazione per l’avanzamento dei cantieri.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare la portata dell’iniziativa complessiva sull’intero territorio: «È un programma importante che sta procedendo secondo le previsioni e interessa diverse strade di Diano Marina e delle frazioni». Alle sue parole si sono aggiunte quelle del Vicesindaco, che ha ribadito l’obiettivo finale dell’opera: «Con questi lavori proseguiamo nell’impegno di rendere la viabilità più sicura e funzionale per cittadini e residenti».