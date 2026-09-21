Sabato 26 settembre, alle prime luci dell’alba, gli appassionati di arte e natura avranno l’occasione di vivere un’esperienza suggestiva con la “Passeggiata sui passi di Pellizza”. L’iniziativa, organizzata in sinergia dai Comuni di Montemarzino e Monleale, permetterà ai partecipanti di ripercorrere l’esatto tragitto che il celebre pittore Pellizza da Volpedo compiva per recarsi a dipingere il suo quadro “Sole nascente” nella frazione di Reguardia.

Il percorso e i paesaggi

Il sentiero si svilupperà per circa 10 chilometri, partendo dalla piazza di Monleale Alto e attraversando le località di Ca del Borgo, Ca Caffaroni, Montemarzino e Costa. I camminatori si immergeranno in un ambiente incontaminato, in perfetto equilibrio tra aree boschive e zone coltivate a vite e frutteto, affrontando un continuo alternarsi di saliscendi capaci di regalare gli stessi panorami suggestivi che un tempo incantarono l’artista piemontese.

La passeggiata è stata pensata con un’andatura lenta e risulta praticabile agevolmente da tutti, purché muniti di scarpe adeguate.

Il programma della mattinata

Proprio per rievocare le atmosfere vissute da Pellizza da Volpedo, gli organizzatori hanno fissato la partenza al sorgere del sole. La mattinata si articolerà secondo il seguente programma:

Ore 07:15: ritrovo dei partecipanti presso la piazza di Monleale Alto.

Ore 07:30: partenza ufficiale della passeggiata.

Ore 10:00: arrivo e colazione alla chiesetta di Reguardia, arricchita dalla presenza della proloco e da un caratteristico mercatino dei produttori locali.

Ore 11:00: visite guidate alla piccola mostra “en plein air” intitolata Il fascino della natura.

Ore 12:00: ritorno, che potrà essere affrontato nuovamente a piedi oppure usufruendo di un comodo servizio navetta.

Informazioni e prenotazioni

Per prendere parte all’evento, realizzato con la preziosa collaborazione dell’Associazione Pellizza da Volpedo e altre realtà del territorio, è necessario effettuare la prenotazione. Gli interessati possono inviare un messaggio tramite WhatsApp al numero 3385859204, avendo cura di specificare il numero esatto dei partecipanti alla camminata.