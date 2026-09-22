Da Tortona a Viguzzolo, dieci chilometri in bicicletta tra sicurezza, racconti dedicati a Luigi Malabrocca e un’insolita carovana con cargo bike e velomobile.

Si è svolta sabato 19 settembre la terza edizione della Pedalata Notturna per Ciclisti Lenti da Tortona a Viguzzolo, l’iniziativa non competitiva organizzata da FIAB Tortona – Sezione Malabrocca (di FIAB Monferrato), in collaborazione con l’Associazione Culturale Viguzzolese (ACV), con il patrocinio dei Comuni di Tortona e Viguzzolo e della Provincia di Alessandria.

L’evento, che rientra nell’ambito del programma di Settembre Viguzzolese e della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, ha riunito più di 30 partecipanti, con una buona percentuale di bambini e ragazzi.

Una partenza accompagnata dall’entusiasmo dei bambini

La partenza dai Giardini dell’Area Matteotti di Tortona ha regalato uno dei momenti più emozionanti della serata. Una folla di bambini festanti ha accompagnato le prime pedalate della carovana, correndo all’interno dell’area mentre i ciclisti percorrevano il tratto esterno, lungo via De Gasperi, via degli Orti e quindi via Emilia.

A rendere particolarmente caratteristico il gruppo hanno contribuito due mezzi insoliti: la Cargo Bike Malabrocca, al suo primo utilizzo ufficiale, e la velomobile carenata con cui ha partecipato Emilio Pezzana.

Il trasferimento verso Viguzzolo si è svolto in condizioni di sicurezza grazie al supporto della Protezione Civile di Viguzzolo, affiancata da due volontari della Croce Rossa Italiana, due Accompagnatori Cicloturistici in possesso della certificazione della Regione Piemonte e dai volontari dell’organizzazione.

Tra i partecipanti anche Giordana Tramarin, assessore al volontariato e allo Sport del Comune di Tortona, che, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, per il secondo anno consecutivo ha percorso l’intero itinerario in bicicletta, confermando la sua partecipazione attiva all’iniziativa.

Musica e racconti per una pedalata fuori dagli schemi

A contribuire all’atmosfera della serata è stata anche la musica di Radio 59 Muse, trasmessa da Sergio Muratore, che ha accompagnato il gruppo lungo il percorso. Una cassa era montata sulla Cargo Bike Malabrocca, mentre un secondo altoparlante portatile consentiva di diffondere le note durante la pedalata.

La presenza di Serena Malabrocca, nipote di Luigi, ha inoltre permesso di mantenere vivo il legame tra la manifestazione e la memoria del campione, protagonista dell’identità culturale della sezione FIAB Tortona.

A Viguzzolo, tra il racconto di Malabrocca e il cicloturismo per i più piccoli

Dopo l’arrivo a Viguzzolo, i partecipanti hanno potuto condividere il buffet preparato dallo staff della Bottega di Jessica Tosonotti, prima di prendere parte alle due attività organizzate per la serata.

All’interno della Pieve Romanica, Dino Antonelli ha intervistato Serena Malabrocca, nipote di Luigi Malabrocca, accompagnando il pubblico alla scoperta di alcuni aspetti meno conosciuti della vita e della personalità del campione, al di là della celebre associazione con la maglia nera.

Contemporaneamente, lungo le strade di Viguzzolo, la Cargo Bike Malabrocca ha trasportato a turno le bambine presenti per un breve giro turistico notturno, accompagnata dalla velomobile di Emilio Pezzana.

L’iniziativa ha così offerto ai più piccoli un’occasione concreta di partecipazione, trasformando la cargo bike in uno strumento di mobilità, incontro e scoperta del territorio.

Il ritorno a Tortona e le maglie nere della serata

Al rientro presso il Central Park Victor Caffè di Tortona, la serata si è conclusa con il tradizionale bicchiere della staffa, accompagnato dal vino Malabrocca di Cantina Roveta, la Barbera vivace presentata in occasione del lancio dell’evento, il 5 settembre scorso, a Castellania Coppi.

Come da tradizione della Pedalata Notturna, non è mancato il momento dedicato alla Maglia Nera di FIAB Tortona, riconoscimento simbolico che celebra lo spirito di partecipazione, l’originalità e l’amore per la bicicletta, senza alcun riferimento alla velocità o alla classifica.

Quest’anno sono stati premiati:

Emilio Pezzana , per l’originalità del mezzo con cui ha partecipato alla pedalata, la velomobile carenata di produzione olandese.

, per l’originalità del mezzo con cui ha partecipato alla pedalata, la velomobile carenata di produzione olandese. Melissa, che a soli sei anni ha percorso autonomamente tutti i 10 chilometri dell’itinerario, diventando la più giovane partecipante della serata.

Due riconoscimenti che hanno interpretato, attraverso modalità differenti, il senso della manifestazione: vivere la bicicletta senza competizione, valorizzando la partecipazione, la curiosità e il piacere di pedalare insieme.

Un ringraziamento a chi ha reso possibile l’iniziativa

FIAB Tortona ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della terza edizione della Pedalata Notturna per Ciclisti Lenti, a partire dai Comuni di Tortona e Viguzzolo, dalla Fondazione CR Tortona, che ha sostenuto in modo determinante l’acquisto della Cargo Bike Malabrocca, da ACV, che ha consentito l’utilizzo della Pieve e da FIAB Monferrato.

Un ringraziamento va inoltre a La Drogheria di Angelo e Maddalena, Finotti Biciclette e Il Grande Airone, locanda in Castellania, distributrice ufficiale del vino Malabrocca.

La manifestazione conferma l’impegno di FIAB Tortona nella promozione della mobilità ciclistica quotidiana, del cicloturismo e della conoscenza del territorio, attraverso iniziative accessibili e capaci di mettere in relazione persone, associazioni e comunità locali.