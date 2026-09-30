La gestione della sosta a pagamento e il futuro assetto societario della partecipata comunale sono stati al centro della seduta del Consiglio comunale di Diano Marina, riunitosi martedì 29 settembre 2026 alle ore 20 nella sala delle adunanze consiliari. L’assise cittadina ha deliberato l’affidamento per dodici mesi delle aree con parcometri e della relativa segnaletica a Gestioni Municipali S.p.A., società in house interamente controllata dall’Ente, affrontando inoltre una discussione sulla selezione per una figura dirigenziale all’interno della stessa municipalizzata, per la quale il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha annunciato approfondimenti tecnici e il coinvolgimento dell’ANAC.

Sosta a pagamento e segnaletica: affidamento annuale alla partecipata

Tra gli argomenti cardine discussi dall’assemblea figura l’assegnazione a Gestioni Municipali S.p.A. delle aree di sosta a pagamento presenti sul territorio di Diano Marina. Il servizio, che include tutti i parcheggi regolati tramite parcometri, avrà una durata stabilita di un anno, con decorrenza dal 1° ottobre 2026 fino al 30 settembre 2027.

La scelta di optare per una convenzione annuale è legata all’attuale fase di trasformazione urbana che interessa la città, caratterizzata da cantieri in via di completamento che modificheranno l’assetto viabilistico nei prossimi mesi.

Oltre alla riscossione e al controllo dei parcheggi, alla società in house sono state assegnate specifiche competenze operative:

gestione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale negli spazi comunali e nelle aree di sosta pubblica;

interventi di installazione e sostituzione dei cartelli stradali deteriorati o da aggiornare;

coordinamento diretto e costante con il Comando di Polizia Locale per razionalizzare gli interventi sulla viabilità.

Il dibattito sul bando per il dirigente e l’intervento del sindaco Za Garibaldi

I lavori consiliari sono poi proseguiti con l’esame di una mozione presentata congiuntamente dai gruppi consiliari di opposizione “Diano Domani” e “Diano Marina” in merito all’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente presso la stessa Gestioni Municipali S.p.A. Il documento richiedeva espressamente la revoca della procedura in corso e la valutazione di un nuovo bando pubblico conforme ai dettami di legge.

Nel corso del dibattito ha preso la parola il sindaco Cristiano Za Garibaldi, evidenziando la volontà dell’Amministrazione di fare piena luce sull’iter ma distinguendo tra approfondimento formale e giudizio politico: “Su queste ultime riteniamo necessario mantenere una posizione istituzionalmente corretta, poiché la valutazione della legittimità del bando non compete al Consiglio Comunale, ma ai soggetti e ai professionisti competenti”.

Il primo cittadino ha quindi illustrato la linea seguita dagli uffici comunali, che prevede il supporto di legali esterni e il ricorso all’Autorità Nazionale Anticorruzione: “Riteniamo che il percorso più corretto sia quello già avviato: verificare, acquisire gli elementi tecnici necessari, acquisire anche il contributo dell’ANAC e, sulla base degli esiti, assumere le decisioni conseguenti. È una posizione di prudenza istituzionale, di rispetto delle competenze e, soprattutto, di tutela dell’Ente e di Gestioni Municipali”.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!