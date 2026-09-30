Il Consiglio Comunale di Tortona ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza, e l’astensione dell’opposizione il nuovo Regolamento per l’erogazione di servizi di sicurezza e di polizia stradale a favore di terzi da parte della Polizia Locale. Il provvedimento, illustrato in aula dal Sindaco Federico Chiodi, introduce una disciplina chiara e trasparente per regolare l’impiego degli agenti municipali in occasione di eventi, manifestazioni private o gare sportive che richiedano una gestione straordinaria della viabilità. L’obiettivo centrale della riforma è duplice: garantire la totale priorità dei servizi istituzionali a tutela della cittadinanza e stabilire che gli oneri per le attività extra richieste da soggetti terzi siano a carico dei promotori, reinvestendo le risorse nel potenziamento del comando.

La distinzione tra funzioni pubbliche e prestazioni a pagamento

A delineare il senso dell’atto è stato il Sindaco Federico Chiodi durante la seduta consiliare: «Si tratta di un regolamento che nasce dalla necessità di disciplinare in maniera chiara, uniforme e trasparente una possibilità prevista dalla normativa: quella di mettere a disposizione, in determinate circostanze, personale della Polizia Locale per servizi richiesti da soggetti pubblici o privati, quando questi servizi siano funzionali allo svolgimento di iniziative che comportano particolari esigenze sotto il profilo della sicurezza e della circolazione stradale».

Il primo cittadino ha tenuto a precisare che non verranno intaccate le consuete mansioni quotidiane: «Il punto fondamentale da chiarire è che non stiamo parlando dei normali servizi istituzionali della Polizia Locale, che naturalmente continuano a essere garantiti dall’Amministrazione nell’interesse generale della collettività. Il regolamento riguarda invece prestazioni aggiuntive, richieste da terzi e rese nel loro interesse, in occasione, ad esempio, di manifestazioni, gare sportive, iniziative commerciali, eventi o situazioni che richiedano una specifica regolazione della circolazione».

Il principio cardine fissa una linea netta: «quando un’attività privata determina la necessità di un servizio aggiuntivo della Polizia Locale, e non ci troviamo di fronte a una situazione di emergenza, necessità o pericolo imminente per l’incolumità pubblica o privata, i costi di questa prestazione devono essere sostenuti da chi ne beneficia».

Quali iniziative restano escluse dai costi

Il regolamento stabilisce con rigore anche le tipologie di eventi che non saranno soggette ad alcun pagamento, tutelando tutte le attività a carattere pubblico o sociale.

Restano infatti completamente escluse dalla contribuzione dei privati:

le attività che rientrano nei servizi pubblici essenziali, nelle funzioni istituzionali dell’Ente e nei servizi pubblici locali;

gli interventi legati a manifestazioni e iniziative di interesse pubblico indicate dal regolamento;

le manifestazioni a cui il Comune di Tortona partecipa ufficialmente con il proprio gonfalone;

gli eventi privi di scopo di lucro per i quali l’Amministrazione comunale abbia affidato l’organizzazione a terzi o concesso un contributo economico;

le iniziative a carattere storico, culturale, istituzionale o di sensibilizzazione su tematiche di interesse pubblico preventivamente approvate dalla Giunta comunale.

«Questo aspetto è importante perché chiarisce che il regolamento non vuole trasformare la sicurezza stradale in un servizio commerciale del Comune», ha ribadito il Sindaco. «Al contrario, vuole distinguere con precisione ciò che rientra nelle responsabilità istituzionali dell’Amministrazione da ciò che costituisce una prestazione aggiuntiva richiesta nell’interesse di un organizzatore privato».

Ruolo del Comandante, orari di lavoro e iter delle richieste

L’organizzazione dei servizi non sarà oggetto di accordi discrezionali con i richiedenti: l’ammissibilità dell’istanza e il dimensionamento delle pattuglie spettano unicamente al vertice del Corpo. «La decisione sulla tipologia e sulla quantità dei servizi necessari non viene lasciata alla contrattazione con il soggetto privato: è il Comandante, sulla base delle esigenze organizzative, dell’organico disponibile e delle caratteristiche dell’evento, a stabilire se la richiesta sia ammissibile e quali servizi siano effettivamente necessari. La Polizia Locale mantiene pienamente la propria autonomia organizzativa e operativa e il personale continua a svolgere le proprie funzioni esclusivamente secondo le disposizioni del Comando».

Sul piano operativo e gestionale, il regolamento fissa paletti precisi:

Termini di presentazione: la richiesta da parte degli organizzatori va inoltrata, di norma, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’evento, fornendo tutti i dettagli tecnici e logistici;

la richiesta da parte degli organizzatori va inoltrata, di norma, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’evento, fornendo tutti i dettagli tecnici e logistici; Fuori dal normale orario di servizio: i servizi a favore di terzi possono essere prestati solo al di fuori del consueto orario lavorativo, nel pieno rispetto dei limiti di legge sui turni e senza interferire con le mansioni ordinarie di presidio del territorio;

i servizi a favore di terzi possono essere prestati solo al di fuori del consueto orario lavorativo, nel pieno rispetto dei limiti di legge sui turni e senza interferire con le mansioni ordinarie di presidio del territorio; Competenza sui riposi: l’impiego del personale e la calendarizzazione di eventuali riposi compensativi rimangono in capo al Comandante.

Come vengono quantificati gli oneri e dove andranno le risorse

La determinazione economica del servizio riflette i costi effettivi sostenuti per le ore straordinarie del personale impiegato — parametrate in base alla qualifica e alla fascia oraria feriale, notturna o festiva, comprensive di oneri di legge, IRAP, eventuali indennità esterne e rimborsi pasto — a cui si sommano le spese vive per i veicoli e le attrezzature del Comando.

I proventi incassati non andranno dispersi nel bilancio generale, ma avranno una precisa finalità di reinvestimento a beneficio della sicurezza cittadina:

copertura integrale delle spese per il personale impegnato e per la gestione del servizio;

destinazione delle quote residue al potenziamento delle dotazioni sul territorio, all’acquisto di equipaggiamenti e strumentazioni tecniche per gli agenti, oppure al fondo delle risorse decentrate.

Per i soggetti che promuovono manifestazioni ricorrenti o plurime, il regolamento prevede infine la possibilità di sottoscrivere specifiche convenzioni quando le prestazioni richieste siano superiori a due e risultino calendarizzate nel corso dell’anno, velocizzando le pratiche burocratiche senza derogare ai principi e ai criteri stabiliti dall’atto.

«Da una parte garantiamo che i servizi istituzionali e l’interesse pubblico rimangano sempre prioritari; dall’altra definiamo un meccanismo trasparente per fare in modo che chi organizza un’iniziativa privata che richiede un servizio aggiuntivo della Polizia Locale sostenga i relativi costi», ha concluso il Sindaco Federico Chiodi prima del voto dell’aula.

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