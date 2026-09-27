Nella giornata di ieri a Imperia si sono svolte le celebrazioni per il prestigioso traguardo del centenario di Confindustria Imperia, evento al quale ha preso parte anche il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. Un secolo di storia dedicato alla rappresentanza delle imprese, alla crescita dell’occupazione e allo sviluppo sociale dell’intero Ponente ligure, salutato dal primo cittadino dianese con parole di profonda stima e vicinanza verso il comparto produttivo locale.

Il ruolo dell’associazione e lo sviluppo del territorio

Nel suo intervento, Cristiano Za Garibaldi ha evidenziato l’impatto fondamentale svolto dall’associazione degli industriali nel corso dei suoi cento anni di attività sul territorio provinciale:

«Dal 1926, Confindustria Imperia rappresenta e sostiene il mondo produttivo del Ponente ligure, accompagnando le imprese nel loro percorso di crescita e contribuendo allo sviluppo economico e sociale della provincia».

Valori condivisi tra impresa e comunità

Il sindaco di Diano Marina ha quindi rimarcato il filo conduttore che lega il cammino del mondo economico alla storia e alle aspirazioni del territorio:

L’importanza di un secolo di storia contrassegnato da lavoro, spirito di innovazione e coraggio nell’affrontare le sfide economiche.

La piena sintonia con i valori della comunità di Diano Marina, da sempre orientata al futuro e all’iniziativa.

Il riconoscimento del ruolo guida dell’imprenditoria per la tenuta del tessuto sociale.

«Cent’anni di storia significano lavoro, innovazione, coraggio e capacità di guardare al futuro – ha sottolineato il primo cittadino –. Sono valori che appartengono profondamente anche alla comunità di Diano Marina e a tutto il nostro territorio».

Il messaggio augurale ai vertici e agli associati

A conclusione della sua partecipazione, il sindaco ha rivolto il proprio tributo ai protagonisti di questo percorso:

«Rivolgo a Confindustria Imperia, al presidente Luciano Tesorini, alle aziende associate e a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario percorso le più sincere congratulazioni e i migliori auguri per il futuro. Buon centenario, Confindustria Imperia».