Apre ufficialmente i battenti il nuovo servizio educativo comunale di via Rossini, intitolato “Sbirulino” in onore di Sandra Mondaini. La struttura, rivolta ai bambini dai 3 ai 36 mesi e gestita attraverso la rete educativa Hello Bimbo (con il supporto di Hello Family), potrà accogliere fino a 40 piccoli ospiti in un ambiente moderno, sicuro e all’avanguardia. Il taglio del nastro, avvenuto nella giornata di oggi, 19 settembre, è stato preceduto dalla benedizione del Parroco di Diano Marina, Don Luca Gabriel.

Il progetto, gli spazi e la sostenibilità energetica

L’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione per rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio, è stata realizzata grazie a un finanziamento ottenuto tramite il bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito del programma per i servizi educativi per la prima infanzia.

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Il nuovo plesso sorge su un lotto di circa 1.600 metri quadrati. La struttura coperta ne occupa 570, mentre ben 800 metri quadrati sono destinati alle aree esterne di pertinenza esclusiva. Lo spazio rimanente è stato adibito a parcheggio pubblico. L’edificio è stato concepito con i più elevati standard di efficienza energetica: il contenimento dei consumi è garantito da una bassa dispersione termica dell’involucro edilizio e dall’installazione di un impianto fotovoltaico, affiancato da sistemi di illuminazione a basso consumo.

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La suddivisione interna prevede due sezioni distinte (ciascuna per 20 bambini), dotate di aree dedicate al riposo e locali igienici. Gli ambienti includono anche spazi flessibili per laboratori, un ufficio, locali di servizio, un ampio spazio centrale per eventi e un refettorio con annessa cucina interna.

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Servizi, orari e il progetto “Bio Nido”

L’asilo nido entrerà in piena attività a partire da lunedì 21 settembre, osservando i seguenti orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

Frequenza personalizzabile: a tempo pieno o parziale (fino alle ore 13:00).

In entrambe le formule è previsto il pasto, preparato direttamente nella cucina interna da una cuoca dedicata.

Le rette per le famiglie sono rimaste invariate rispetto alla precedente gestione, nonostante il forte potenziamento dell’offerta e l’estensione dell’orario.

Il progetto pedagogico punta a fare della struttura un vero e proprio “Bio Nido”. I pasti, studiati nel rispetto delle esigenze nutrizionali, saranno preparati con prodotti biologici, di stagione e a filiera corta, garantendo anche diete speciali per chi ne ha necessità. Gli arredi sono in legno e fibre naturali e la didattica integrerà attività green: l’area esterna ospiterà un percorso motorio naturale, una mud kitchen e un orto sensoriale per far conoscere ai bambini il ciclo della terra.

Un’attenzione particolare è stata posta anche al tema dell’inclusione, con percorsi individualizzati per bambini con disabilità o bisogni educativi speciali, spazi per l’autoregolazione sensoriale e uno sportello psicologico gratuito dedicato alle famiglie.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Soddisfatto il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che inquadra l’inaugurazione all’interno di una più ampia visione cittadina: «L’apertura del nuovo nido d’infanzia comunale rappresenta un investimento concreto sul futuro dell’intero territorio dianese. Abbiamo scelto di realizzare una struttura moderna, accogliente e pensata davvero a misura di bambino». Questo intervento, prosegue il primo cittadino, «insieme alla realizzazione della scuola per l’infanzia inaugurata l’anno scorso e la visione di un nuovo plesso per elementari e medie, dimostra quanto sia importante per noi costruire una città capace di accompagnare le famiglie e di guardare al futuro».

Alle parole del Sindaco si è unito il plauso del Prefetto di Imperia, Dott. Antonio Giaccari, che ha lodato la struttura per la sua rara eccellenza, e dell’assessore regionale all’Edilizia scolastica, Marco Scajola: «Oggi a Diano Marina inauguriamo l’Asilo Nido Rossini “Sbirulino”, una struttura moderna, sicura e accogliente, pensata per accompagnare la crescita dei più piccoli e rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie. Desidero rivolgere un ringraziamento e i miei sinceri complimenti all’amministrazione comunale e al sindaco, l’amico Cristiano Za Garibaldi per essere riusciti a ottenere importanti finanziamenti e aver portato a compimento un intervento così significativo per Diano Marina. Un nuovo asilo nido non è soltanto una nuova struttura, ma un servizio concreto per le famiglie e un investimento sul futuro dell’intero territorio».

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