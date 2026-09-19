Gli assessori regionali Alessandro Piana e Luca Lombardi sono intervenuti questa mattina a Pian di Nave, a Sanremo, in occasione della quinta edizione di MareCultura. La manifestazione, promossa da CNA Imperia, ha acceso i riflettori sul tema “Dove il mare incontra la longevità”, ponendo al centro del dibattito il profondo legame tra qualità della vita, sana alimentazione, sport, turismo e territorio. L’appuntamento ha fatto inoltre da palcoscenico per la presentazione ufficiale del Liguria Longevity Project.

Il benessere a tavola e lo stile di vita mediterraneo

La Liguria, grazie alle sue peculiarità geografiche e culturali, si propone come un vero e proprio polo del benessere. A sottolinearlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Piana, che ha evidenziato come l’obiettivo non sia solo allungare l’aspettativa di vita, ma migliorarne nettamente la qualità: «La Liguria ha tutte le caratteristiche per diventare sempre più un vero laboratorio della longevità attiva e del benessere. Vivere più a lungo deve significare soprattutto vivere meglio, e il nostro territorio può offrire un contributo importante grazie a una combinazione straordinaria di clima, mare, entroterra, attività outdoor, qualità delle produzioni e stile di vita mediterraneo».

Un ruolo cruciale in questo scenario è giocato dal patrimonio agroalimentare locale. «Le nostre eccellenze agroalimentari – ha precisato Piana –, dall’Olio Riviera Ligure DOP al Basilico Genovese DOP fino alle Olive Taggiasche Liguri IGP, non rappresentano soltanto prodotti di qualità, ma raccontano un modello fatto di alimentazione, territorio, tradizioni e convivialità».

Un modello attrattivo per il turismo e i nuovi residenti

L’aspetto demografico si intreccia in modo indissolubile con l’attrattività turistica e residenziale della regione. L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha ricordato un dato significativo certificato da Eurostat: la Liguria è la regione dell’Unione europea con l’età mediana più elevata (52,3 anni) e con quasi il 30% della popolazione over 65.

«Un dato che non deve essere letto soltanto dal punto di vista demografico – ha spiegato Lombardi –, ma che può diventare uno stimolo per ragionare sul valore di uno stile di vita sano e attivo e, più in generale, sulla qualità della vita». Il territorio offre infatti un mix unico per favorire questo modello virtuoso. Nello specifico, la regione vanta:

Un passaggio rapido e suggestivo dal mare alla montagna, dalle spiagge ai sentieri e ai borghi dell’entroterra.

Un clima temperato, ideale per praticare attività all’aria aperta durante gran parte dell’anno.

Una forte interazione tra nutrizione di eccellenza, sport, socialità e contatto diretto con la natura.

«Negli ultimi anni, inoltre, la Liguria ha registrato saldi migratori positivi dall’Italia e dall’estero, a conferma della capacità del nostro territorio di continuare ad attrarre nuovi residenti», ha aggiunto Lombardi. Questa elevata qualità della vita si sta trasformando sempre di più in un pilastro dell’offerta turistica, portando la Liguria a essere la terza regione italiana per presenze turistiche nei borghi e nell’entroterra (dietro a Trentino-Alto Adige e Toscana).

In quest’ottica di valorizzazione territoriale, ha concluso l’assessore, «MareCultura e il Liguria Longevity Project possono contribuire a raccontare una Liguria nella quale venire non soltanto per trascorrere una vacanza, ma per vivere esperienze legate al benessere e al territorio durante tutto l’anno».