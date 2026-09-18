Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi nella giornata di oggi, venerdì 18 settembre, a Tortona. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ibrida (con doppia alimentazione a benzina ed elettrica) ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un palo lungo strada Viola. Fortunatamente, le persone a bordo hanno riportato soltanto lievi ferite, mentre la vettura ha subito danni ingenti nell’impatto.

La dinamica e i soccorsi

L’incidente è avvenuto lungo la lunga arteria che dal quartiere San Bernardino conduce fuori città, snodandosi verso le frazioni di Vho e di Mombisaggio-Torre Calderai. Stando a quanto emerso, la vettura stava procedendo a bassa velocità: un fattore che si è rivelato determinante per evitare traumi gravi agli occupanti al momento dell’urto. Se le persone coinvolte se la sono cavata con conseguenze minime, lo stesso non si può dire per l’automobile, rimasta pesantemente danneggiata.

L’intervento sul posto

Non appena scattato l’allarme, la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente inviando sul luogo del sinistro:

Un’ambulanza del 118 , per prestare le necessarie cure mediche e assistere i passeggeri.

, per prestare le necessarie cure mediche e assistere i passeggeri. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona, il cui intervento si è reso indispensabile per la messa in sicurezza dell’area e della vettura stessa, operazione particolarmente delicata trattandosi di un mezzo dotato anche di alimentazione elettrica.