La Giunta comunale di Diano Marina ha approvato all’unanimità il Piano di gestione degli incidenti di sicurezza informatica e ha contestualmente nominato i componenti della squadra operativa che guiderà l’ente nella tutela dei dati e delle reti digitali. Il provvedimento, varato su proposta del consigliere delegato all’informatizzazione Valentina Zeccola, recepisce gli indirizzi dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, dotando il Comune di un presidio strutturato per prevenire attacchi, gestire emergenze di rete e tutelare i servizi al cittadino.

Il Piano operativo e le procedure di emergenza

Il documento strategico definisce con esattezza le fasi operative da seguire in caso di minaccia o violazione dei sistemi tecnologici comunali, coordinandosi con le normative sulla protezione dei dati personali:

Descrizione analitica dei processi di rilevamento, contenimento e risoluzione degli incidenti informatici.

Definizione dei compiti e delle responsabilità dei singoli ruoli attraverso schede operative dedicate.

Adozione di strumenti di registrazione delle anomalie e di procedure di notifica verso le autorità competenti.

Realizzazione periodica di simulazioni e prove di emergenza per testare la prontezza dell’ente in caso di attacco simulato.

La composizione del team di sicurezza

Per dare immediata efficacia al piano, l’amministrazione ha formalizzato le cariche del nucleo di gestione:

Referente per la componente politica: il sindaco Cristiano Za Garibaldi, con incarico legato alla durata del mandato amministrativo, a cui spetta anche l’autorizzazione delle comunicazioni esterne.

il sindaco Cristiano Za Garibaldi, con incarico legato alla durata del mandato amministrativo, a cui spetta anche l’autorizzazione delle comunicazioni esterne. Referente operativo e punto di contatto nazionale: Sonia Bracco, già Responsabile per la transizione digitale dell’ente, designata come raccordo ufficiale verso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e competente per le eventuali segnalazioni di allerta e incidente al CSIRT Italia, oltre a curare la comunicazione interna verso i dipendenti.

Sonia Bracco, già Responsabile per la transizione digitale dell’ente, designata come raccordo ufficiale verso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e competente per le eventuali segnalazioni di allerta e incidente al CSIRT Italia, oltre a curare la comunicazione interna verso i dipendenti. Referente IT: Giovanni Zoccali dell’Ufficio Informatica comunale, incaricato degli aspetti tecnici operativi.

Formazione e tutela del patrimonio digitale

Gli incarichi tecnici e operativi avranno una durata triennale. Al Responsabile per la transizione digitale è stato affidato il compito di coordinare gli adempimenti successivi, compresi i percorsi formativi per il personale dipendente e i test periodici di reazione a incidenti simulati, assicurando che la macchina amministrativa resti costantemente aggiornata contro le più recenti minacce informatiche.