Una serata all’insegna della contaminazione tra letteratura e musica Balkan Folk animerà il fine settimana di Diano Marina. Sabato 5 settembre 2026, a partire dalle ore 21:15, il suggestivo scenario del Molo delle Tartarughe ospiterà la presentazione ufficiale del romanzo “Misogenesi”, accompagnata dall’atteso concerto del cantautore ligure Simone Alessio, noto al pubblico con il nome d’arte di Garibaldi.

L’evento e gli ospiti sul palco

L’appuntamento, organizzato sotto l’egida dell’Assessorato a Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Diano Marina, offrirà al pubblico un affascinante viaggio tra canzoni e storie d’autore.

A dialogare sul palco con lo scrittore e musicista ci sarà un relatore d’eccezione: il professor Ezio Andreta, già Direttore della Commissione Europea. A condurre e moderare l’intero incontro sarà invece Luca Valentini, che guiderà gli spettatori alla scoperta delle tematiche del romanzo e delle particolari sonorità balcaniche che caratterizzano il progetto musicale di Garibaldi.

Il programma della serata

L’evento è aperto a tutti i cittadini, ai curiosi e ai turisti presenti nella cittadina ligure. Di seguito i dettagli organizzativi per partecipare all’incontro:

Ore 20:30: apertura della serata con l’ascolto di alcuni brani musicali in anteprima.

apertura della serata con l’ascolto di alcuni brani musicali in anteprima. Ore 21:15: inizio ufficiale della presentazione del libro “Misogenesi” e del successivo concerto live.

inizio ufficiale della presentazione del libro “Misogenesi” e del successivo concerto live. Ingresso: la partecipazione all’evento presso il Molo delle Tartarughe è completamente libera e gratuita.