Un viaggio tra sport, famiglia e tradizioni culinarie per celebrare una delle figure più iconiche del ciclismo italiano. Domani, sabato 5 settembre, “Il Grande Airone” nel comune di Castellania Coppi ospiterà un’emozionante serata interamente dedicata a Luigi Malabrocca, la celebre “Maglia Nera” del Giro d’Italia. L’evento unirà l’amore per la bicicletta, i ricordi inediti e i sapori del territorio per svelare l’uomo, il pescatore e il nonno dietro al mito sportivo.

La Pedalata Notturna e l’aperitivo inaugurale

L’appuntamento prenderà il via alle ore 18:30 con un momento dedicato alla mobilità dolce e al territorio. Verrà infatti presentata ufficialmente la “Pedalata Notturna” in bicicletta, in programma per il prossimo 19 settembre e organizzata dalla FIAB Tortona – Sezione Malabrocca. L’iniziativa prevede un itinerario pianeggiante e accessibile a tutti lungo la pista ciclabile che collega Tortona a Viguzzolo, pensato per vivere i luoghi in modo semplice e condiviso. A margine della presentazione, gli ospiti saranno accolti con un brindisi e un piccolo rinfresco offerto, prima di spostarsi a tavola.

La cena-racconto: il Tortonese incontra il Garlaschese

Alle ore 20:00 la serata entrerà nel vivo con un’esclusiva cena-racconto. Più che un semplice pasto, si tratterà di un vero e proprio percorso di degustazione studiato per ripercorrere le grandi tappe della vita di Malabrocca, creando un dialogo culinario tra il Tortonese e il Garlaschese.

Il ricco menù alternerà ricette della tradizione e prodotti strettamente legati alla memoria dei luoghi del campione:

Flan di formaggio con funghi trifolati e bagna cauda.

Trota marinata e acquadelle in carpione.

Agnolotti “a culo nudo” o “ubriachi al Malabrocca”.

Risotto con salmerino.

Brasato al Barbera dei Colli Tortonesi.

Spiedino di capitone con cipolla di Breme.

Conclusione dolce con Pesca di Volpedo ripiena, zabaione al Moscato e baci di dama alle nocciole.

Il percorso gastronomico sarà accompagnato dalle etichette della Cascina Roveta, che durante la cena presenterà ai commensali anche una sua novità.

Musica dal vivo e ricordi di famiglia

A rendere la cena un racconto intimo e profondo saranno le parole di Serena, nipote di Luigi Malabrocca, che accompagnerà il pubblico attraverso ricordi familiari e spaccati di vita privata. A fare da cornice alla narrazione sarà la musica dal vivo eseguita da Fabrizio Ofria (alle percussioni, handpan e didjeridoo) e da Roberto G. Pellegrino alla fisarmonica, a coronamento di una serata capace di far incontrare bicicletta, cucina, musica e memoria.