SABATO 12 SETTEMBRE

Tortona: Lo Sbarazzo. Dalle 9.00 alle 19.30 nel centro storico torna la giornata dedicata allo shopping d’occasione e alla promozione del commercio locale, ideata da Confcommercio Tortona! Ingresso libero ai Musei: Pinacoteca Divisionismo, Atelier Peppino Sarina / Museo del burattino, Museo del Mare, MA·DE Museo Archeologico Dertona (Palazzo Guidobono) e Museo Diocesano.

Tortona: alla frazione Vho alle 18,30 concerto del Francesca Ajmar Quartet. L’ensemble proporrà un affascinante “Viaggio musicale tra i grandi compositori brasiliani e i celebri songwriters jazz”.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casalnoceto: il borgo ospiterà l’evento “FAI suonare la bellezza”, un’iniziativa organizzata dal FAI (Delegazione di Tortona) per condurre il pubblico alla scoperta delle ricchezze storiche e culinarie del luogo. La manifestazione offrirà un suggestivo percorso diviso in due momenti principali, intrecciando la valorizzazione del patrimonio artistico con la convivialità delle eccellenze enogastronomiche locali. A partire dalle ore 18:00, l’attenzione si concentrerà sull’Oratorio di San Rocco. In questa affascinante cornice verrà organizzata una visita guidata, studiata per accompagnare i partecipanti in un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della storia dell’edificio e dei preziosi tesori che custodisce. Dalle ore 19:30 si aprirà infatti la “Degustazione in musica Jazz”. I partecipanti potranno assaporare le specialità del territorio lasciandosi trasportare da un intrattenimento musicale di alto livello, all’insegna del motto “un territorio da ascoltare”.

Volpedo: Dalle ore 14:30 alle 22:30: andrà in scena disarmArti, un’originale iniziativa curata dal Museo della Poesia. Nel corso della rassegna, performer attivi in tutte le discipline manifesteranno artisticamente il loro personale “disarmo”, regalando al pubblico un’esperienza profonda e coinvolgente fino alla chiusura dell’evento

Volpedo: dalle ore 09:00 alle 22:30, il mercato coperto di Piazza Perino a Volpedo (AL) ospiterà l’“Evento di fine estate”, una giornata interamente dedicata a prodotti biologici, musica dal vivo, gastronomia, visite culturali e rassegne artistiche. Programma della giornata: 09:00 – 13:00: Mercato Biologico di Volpedo. Durante la mattinata: Intrattenimento con musica balfolk delle Quattro Province a cura del duo Capezzuoli Ferraresi. Visite guidate al Museo Didattico e allo Studio-Museo del pittore Giuseppe Pellizza. Dalle ore 12:00: Area ristoro con piadine e panini curata dal Pirata della Piada.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.