Panchine danneggiate, listelli mancanti e pavimentazione dissestata: l’UDC di Alessandria raccoglie e rilancia la denuncia di Mario Borrello, già consigliere circoscrizionale, sullo stato di forte degrado in cui versa piazza Lorenzo Perosi e l’area circostante, nel quartiere Orti, chiedendo un tempestivo intervento di ripristino all’amministrazione comunale.

Le condizioni dell’area e i problemi di sicurezza

La segnalazione evidenzia una serie di criticità documentate direttamente sul posto, che riguardano gli arredi urbani e il camminamento pedonale:

Diverse panchine presentano condizioni di forte deterioramento, con assi di legno ammalorati, rotti o del tutto assenti, rendendole di fatto inutilizzabili.

In prossimità delle alberature la pavimentazione risulta gravemente compromessa, con numerosi autobloccanti sollevati o sconnessi che costituiscono un potenziale pericolo per i passanti.

Il quadro assume una rilevanza ancora maggiore considerando che piazza Perosi ospita ogni lunedì mattina il consueto mercato rionale, caratterizzato dalla presenza di banchi di generi alimentari e prodotti agricoli frequentati da molti residenti.

L’appello all’amministrazione comunale

La richiesta avanzata non riguarda opere straordinarie, bensì interventi di ordinaria manutenzione per rimettere in sesto e in sicurezza l’intera piazza.

«Non si tratta di una situazione comparsa ieri – afferma Borrello –. L’ho segnalata più di una volta al sindaco Giorgio Abonante, senza ricevere risposta e, soprattutto, senza vedere interventi concreti. Le fotografie parlano da sole. Le panchine dovrebbero essere a disposizione degli abitanti del quartiere e delle tante persone che il lunedì frequentano il mercato. In queste condizioni, invece, alcune sono difficilmente utilizzabili».

«Una città si cura anche attraverso questi interventi – conclude Mario Borrello –. Piazza Perosi è uno spazio frequentato dagli abitanti degli Orti e, ogni lunedì, da operatori e clienti del mercato. Chiediamo all’Amministrazione comunale di verificare rapidamente la situazione e di programmare gli interventi necessari, restituendo decoro e piena fruibilità a quest’area del quartiere».

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