È tempo di tornare a vivere le emozioni del palcoscenico: giovedì 24 settembre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Civico di Tortona ospiterà la presentazione ufficiale della nuova stagione teatrale 2026/2027. L’appuntamento, patrocinato dalla Città di Tortona, con l’assessore alla Cultura Fabio Morreale (nella foto) svelerà al pubblico un cartellone ricco di appuntamenti, realizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

I protagonisti e l’offerta culturale

La nuova programmazione del Teatro Civico si preannuncia di grande livello, con un’offerta capace di intrecciare la prosa contemporanea, i grandi classici e la danza d’autore. Tra i grandi nomi del panorama nazionale e internazionale che calcheranno il palcoscenico tortonese nel corso della stagione figurano artisti di primo piano come Laura Morante, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e il coreografo Hervé Koubi.

Tutte le informazioni per il pubblico

La serata di giovedì pomeriggio non sarà soltanto il momento istituzionale per scoprire nel dettaglio l’elenco completo degli spettacoli in programma per i prossimi mesi. Durante l’incontro, infatti, verranno fornite a tutti i partecipanti le informazioni pratiche e i dettagli operativi relativi all’avvio della nuova campagna abbonamenti.