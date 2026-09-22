Importante passo avanti per la sicurezza urbana nei centri del Tortonese e dell’intera provincia di Alessandria: il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi sotto la presidenza del Prefetto, ha approvato 36 progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza finalizzati a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria.

I Comuni del Tortonese in prima linea per la sicurezza

Nell’elenco degli enti locali ammessi spicca una consistente presenza dei centri del Tortonese, pronti a potenziare il presidio del proprio territorio attraverso l’ausilio delle moderne tecnologie di controllo:

Casalnoceto

Garbagna

Monleale

Paderna

Sale

San Sebastiano Curone

Villalvernia

Volpeglino

Accanto a essi figurano gli altri centri della provincia ammessi alla misura: Acqui Terme, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Camagna Monferrato, Carentino, Carpeneto, Cassine, Castelletto d’Orba, Castelspina, Cella Monte, Conzano, Felizzano, Gamalero, Lerma, Montechiaro d’Acqui, Murisengo, Ottiglio, Parodi Ligure, Pietra Marazzi, Predosa, Quargnento, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato e l’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico (con sede a Ponzone).

I «Patti per la sicurezza» e la corsa ai fondi ministeriali

Contestualmente al via libera sui piani tecnici, il Prefetto e i Sindaci hanno sottoscritto i «Patti per l’attuazione della sicurezza urbana». L’intesa punta a consolidare strategie congiunte tra le istituzioni per migliorare i livelli di tutela del cittadino, contrastare ogni forma di illegalità e degrado e garantire la salvaguardia del decoro nei centri urbani.

Questo doppio passaggio istituzionale consente ora agli enti locali di candidarsi al bando del Ministero dell’Interno, che mette a disposizione apposite risorse per sostenere gli investimenti territoriali. Ciascuna proposta, corredata da una relazione illustrativa predisposta dagli uffici della Prefettura, passerà al vaglio di una commissione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la formulazione della graduatoria finale. L’attivazione di questi occhi elettronici garantirà un monitoraggio costante dei punti nevralgici e delle principali direttrici viarie, offrendo un supporto operativo determinante al lavoro quotidiano svolto dalle Forze dell’Ordine.

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