Dal 25 al 27 settembre 2026, il centro di Porto Maurizio si trasformerà in un grande spazio dedicato a fumetti, giochi, cosplay e intrattenimento per l’attesa edizione zero di Comics & Games Imperia. L’appuntamento, promosso da Nucleo Ardente APS e CIV Porto Maurizio con il patrocinio della Città di Imperia, porterà una ventata di novità e colore tra le vie e le piazze del quartiere.

Il programma e le aree tematiche

Il taglio del nastro è fissato per venerdì 25 settembre alle ore 16:00 in piazza Roma, dando ufficialmente il via a una manifestazione diffusa che coinvolgerà via XX Settembre, via Cascione pedonale, piazza Mameli, piazza Roma e piazza Ricci. L’obiettivo della kermesse è riunire appassionati e curiosi attorno a un universo vasto e dinamico. Tra le principali attrazioni e aree dedicate figurano:

Aree dedicate ai giochi da tavolo, tornei di giochi di carte collezionabili e appuntamenti speciali per gli appassionati di Magic: The Gathering, Lorcana, One Piece e Bay Blade.

Spazi interattivi con un LudoBus, un’Escape Room e aree di gioco dedicate.

Attività dinamiche come softair, lasergame e un’arena riservata ai combattimenti medievali.

Il programma curato dal Progetto Lunaris, realtà del Ponente Ligure attiva nel mondo del cosplay e dell’aggregazione nerd.

Incontri, presentazioni di libri e conferenze con ospiti e tematiche che spaziano dalla fantascienza all’ufologia.

Stand espositivi di vendita, modellismo, miniature e uno spazio speciale curato dall’Accademia del Fumetto.

Le voci dei promotori e delle istituzioni

La manifestazione nasce con l’intento di gettare le basi per un appuntamento fisso e in grado di crescere nel tempo, offrendo a cittadini, famiglie e visitatori un’occasione per vivere il quartiere in una veste nuova e aggregativa.

«Arriva l’edizione zero di Comics & Games Imperia, un appuntamento che promette di trasformare il cuore di Porto Maurizio in un vivace punto di incontro per giovani, famiglie e appassionati di tutte le età. Il programma è ricco, dinamico e trasversale: dai tornei di carte collezionabili e contest cosplay alle aree dinamiche di lasergame e softair, fino agli approfondimenti culturali, ai libri e alle conferenze» dichiara l’assessore alle manifestazioni Marcella Roggero.

«Anche il Civ di Porto Maurizio sostiene questa manifestazione e ringraziamo anche l’associazione Nucleo Ardente per questo primo evento e speriamo di riuscire a migliorare questa manifestazione nel corso degli anni» conclude Davide Basso del Civ di Porto Maurizio.

«Grazie all’Amministrazione che ha patrocinato questo nuovo evento e ci ha dato la possibilità di portare anche ad Imperia uno spazio della cultura pop/nerd e dei giochi intelligenti e al Civ di Porto Maurizio per la sentita collaborazione nell’organizzazione della kermesse» conclude Andrea Gavi dell’associazione Nucleo Ardente.

Per informazioni e dettagli sul programma è possibile consultare il sito web ufficiale www.comicsandgames.im.it, scrivere all’indirizzo e-mail info@comicsandgames.im.it o seguire i canali social ufficiali dell’evento (@comicsandgames_imperia).

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