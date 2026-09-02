Il ricco calendario della rassegna “L’Altro Monferrato”, promossa da AgriTeatro in collaborazione con Naif, entra nel vivo del fine settimana con due appuntamenti imperdibili. Venerdì 4 settembre il centro storico di Ovada diventerà un palcoscenico a cielo aperto con l’Urban Theatre Big Party, mentre sabato 5 settembre a Molare arriverà uno degli ospiti più attesi di questa edizione: Moni Ovadia, che porterà in scena un reading dedicato all’enciclica “Laudato Si'” di Papa Francesco.

La festa itinerante per le vie di Ovada

La serata di venerdì 4 settembre prenderà il via alle ore 21:00. Il centro storico di Ovada si trasformerà per l’occasione in una vibrante vetrina per il teatro di strada. L’Urban Theatre Big Party vedrà la partecipazione della compagnia Lannutti&Corbo, nota per la capacità di creare momenti sorprendenti lungo i percorsi cittadini attraverso aperture di sipario divertenti e l’apparizione di personaggi inattesi. Ad arricchire la serata itinerante sarà inoltre la suggestiva performance de “La Poetessa del Fuoco”, portata in scena da Valentina Sparvieri.

L’enciclica di Papa Francesco riletta da Moni Ovadia

Il giorno seguente, sabato 5 settembre (sempre alle ore 21:00), l’attenzione si sposterà nella Piazza del Comune di Molare. Il cosmopolita autore, attore e regista Moni Ovadia salirà sul palco per leggere e commentare l’enciclica papale “Laudato Si'”. Ad affiancarlo nella performance sarà il musicista Stefano Albarello alla voce e al liuto.

Uomo di cultura agnostico ma da sempre attratto dalla spiritualità, Ovadia esplorerà il messaggio rivoluzionario e dirompente del testo di Bergoglio, concentrandosi sulla forte denuncia dell’attuale crisi ecologica e sull’assoluta urgenza di un mutamento radicale nella condotta umana, per arrivare a un’ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Questo reading si sposa perfettamente con il tema dell’edizione 2026 del festival, intitolata “Sognando l’Orient Express (Meglio in treno)”, che incarna l’idea del viaggio come occasione di incontro, confronto e avventura ecosostenibile.

Gli appuntamenti della prossima settimana

Il viaggio culturale de “L’Altro Monferrato” (che si snoderà tra Piemonte e Liguria fino al 4 ottobre) proseguirà con un fitto programma di appuntamenti anche nei giorni successivi. Di seguito il dettaglio delle prossime date:

Giovedì 10 settembre (ore 21:00, Giardini Paravidino di Rocca Grimalda): concerto “Note in giallo” a cura dell’Evolution Classical Duo (Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello). Un viaggio tra celebri colonne sonore a tinte gialle, da Bach a “La pantera rosa”.

concerto “Note in giallo” a cura dell’Evolution Classical Duo (Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello). Un viaggio tra celebri colonne sonore a tinte gialle, da Bach a “La pantera rosa”. Venerdì 11 settembre (ore 21:00, Piazza del Comune di Carpeneto): Ugo Dighero interpreterà due celebri episodi tratti dal “Mistero buffo” di Dario Fo, arricchendo la performance con l’esilarante brano “La parpaia topola”.

Ugo Dighero interpreterà due celebri episodi tratti dal “Mistero buffo” di Dario Fo, arricchendo la performance con l’esilarante brano “La parpaia topola”. Domenica 13 settembre (ore 16:00, Cassinelle): partenza dell’escursione “Una volta c’era il mare” alla scoperta dei resti fossili del territorio, sotto la guida del biologo marino Mariano Peruzzo (in collaborazione con FIAB Alessandria).

partenza dell’escursione “Una volta c’era il mare” alla scoperta dei resti fossili del territorio, sotto la guida del biologo marino Mariano Peruzzo (in collaborazione con FIAB Alessandria). Domenica 13 settembre (ore 18:00, Museo del Territorio di Cassinelle): spettacolo “Mr. Train” a cura della compagnia catalana Trukitrek. Un teatro senza parole che miscela magistralmente l’utilizzo di pupazzi, l’espressione gestuale e il cinema d’animazione.

Il programma completo della rassegna e tutte le indicazioni sulle prenotazioni sono disponibili consultando il portale ufficiale di AgriTeatro o recandosi presso l’ufficio IAT di Ovada.