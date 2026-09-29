Dalla regolamentazione dei servizi della Polizia Locale alle modifiche del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2027-2029, passando per la presa in carico della nuova viabilità legata al polo logistico di strada Cabannoni e il futuro del chiosco dell’ex gelateria “Dolce Vita” in corso Romita. Sono i temi principali affrontati nella serata di ieri, lunedì 28 settembre, durante la seduta del Consiglio Comunale di Tortona, che ha visto il confronto tra amministrazione e minoranza su importanti provvedimenti dedicati alla viabilità cittadina, alla pianificazione amministrativa e al decoro urbano.

Le comunicazioni iniziali, il regolamento della Polizia Locale e il DUP

La seduta consiliare si è aperta con le comunicazioni del Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo, il quale ha annunciato che il Consigliere Enrico Marina ha assunto il ruolo di nuovo vice capogruppo di Forza Italia, per poi proseguire con l’approvazione all’unanimità dei verbali delle sedute precedenti.

Il Sindaco Federico Chiodi ha quindi presentato all’aula due provvedimenti: il nuovo regolamento comunale relativo all’erogazione di servizi di sicurezza e polizia stradale a favore di terzi effettuati dalla Polizia Locale — approvato con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri di opposizione — e le modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2027-2029, anch’esse approvate dalla maggioranza con il voto contrario dell’opposizione.

Strada Cabannoni: presa in carico parziale delle opere e nuova viabilità

Spazio poi all’urbanistica e alla viabilità con l’intervento dell’Assessore Fabio Morreale, che ha illustrato la delibera per la presa in carico parziale delle opere di urbanizzazione primaria e l’accettazione delle aree standard e della viabilità nella zona di strada Cabannoni, dove è stata recentemente inaugurata la nuova area logistica. Il provvedimento, passato con il voto favorevole della maggioranza e il voto contrario dei Consiglieri di opposizione, permette di acquisire la nuova viabilità, ritenuta necessaria anche in considerazione delle attuali condizioni di circolazione nel comparto.

Gli interventi realizzati nell’area comprendono nello specifico:

la nuova strada di ingresso;

il percorso pedonale e ciclabile;

il parcheggio pubblico;

le reti dei sottoservizi;

il sistema di raccolta delle acque meteoriche;

l’illuminazione e il verde pubblico.

La presa in carico avviene al momento in forma parziale poiché alcune aree verdi risultano temporaneamente coinvolte nei lavori della linea ferroviaria Milano-Genova e diverse essenze arboree non hanno attecchito e dovranno essere sostituite. La società proprietaria si è impegnata a ultimare le lavorazioni nella stagione più idonea; fino al completamento definitivo degli interventi, il Comune tratterrà la garanzia fideiussoria prevista dalla convenzione con la relativa maggiorazione.

Area Caduti di Nassiriya ed ex chiosco “Dolce Vita”: iter sbloccato per la valorizzazione

Nel corso della serata l’Assessore Pareti ha inoltre risposto a un’interrogazione riguardante il decoro pubblico dell’area Caduti di Nassiriya e la situazione del chiosco dell’ex gelateria “Dolce Vita” situato in corso Romita. La concessione della struttura, stipulata nel 2010, era stata risolta per il mancato pagamento del canone da parte del concessionario, nonostante i solleciti e l’intimazione ad adempiere. Dalle verifiche successive era emerso che il manufatto era stato accatastato e sottoposto a pignoramento nell’ambito di una vicenda debitoria.

Gli approfondimenti condotti dagli uffici comunali e dall’Avvocatura hanno chiarito che, per legge, la struttura risulterebbe già di proprietà comunale in quanto edificata su suolo pubblico, ma la presenza dell’ipoteca e soprattutto del pignoramento aveva finora bloccato il perfezionamento dell’acquisizione. Con la conclusione del procedimento per la cancellazione del pignoramento, avvenuta lo scorso 14 settembre, l’Amministrazione potrà ora procedere con i passaggi successivi, previa verifica della documentazione insieme al Segretario generale e all’Avvocatura:

l’aggiornamento catastale del manufatto;

la trascrizione nei registri immobiliari;

l’inserimento definitivo del bene nel patrimonio comunale;

la successiva valorizzazione del chiosco tramite una procedura ad evidenza pubblica.

L’Assessore Pareti ha infine precisato che, nel frattempo, l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale hanno effettuato interventi periodici per assicurare le condizioni di sicurezza dell’area. Per approfondire il dibattito e seguire i singoli interventi dei Consiglieri è disponibile la registrazione integrale della seduta al link: https://www.youtube.com/watch?v=8wiU1CfSlO4&t=8500s.

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