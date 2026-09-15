Il G.A.S. (Gruppo Acquisto Solidale) di Tortona taglia l’importante traguardo dei vent’anni di attività e festeggia con un fine settimana interamente dedicato ai temi della sostenibilità, del consumo consapevole e della valorizzazione del territorio. Sabato 19 e domenica 20 settembre, la città ospiterà una due giorni ricca di iniziative, tra mercati biologici, laboratori per bambini, musica e momenti di confronto sulle buone pratiche ambientali.

Il programma di sabato 19 settembre: mercato, musica e favole

La prima giornata di festeggiamenti animerà il cuore della città con esposizioni e intrattenimento dedicati a tutte le età. Di seguito gli appuntamenti in programma:

Dalle ore 9:00 alle 19:00 in via Emilia: si terrà la Fiera Mercato, che vedrà la presenza di produttori biologici e banchetti espositivi curati da artigiani e associazioni del territorio impegnate nella promozione di stili di vita sostenibili.

si terrà la Fiera Mercato, che vedrà la presenza di produttori biologici e banchetti espositivi curati da artigiani e associazioni del territorio impegnate nella promozione di stili di vita sostenibili. Alle ore 11:00 presso la Libreria Namastè: spazio dedicato ai più piccoli con un incontro mattutino per la lettura di favole.

spazio dedicato ai più piccoli con un incontro mattutino per la lettura di favole. Nel pomeriggio in via Emilia: la passeggiata tra i banchi sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale a cura di Tortona Blues, con le esibizioni dal vivo di Terraferma Trio e Hot Club Cafè.

Domenica 20 settembre: ecologia, convivialità e confronto

Nella giornata di domenica, l’evento si sposterà presso il Parco “La Lucciola” di viale Milite Ignoto 1, dove si entrerà nel vivo delle celebrazioni per il ventennale con un ricco calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere l’intera comunità:

Dalle 10:00 alle 12:00: colazione offerta dal G.A.S. e laboratorio per bambini con l’utilizzo di materiali riciclati. Contemporaneamente prenderà il via una passeggiata ecologica per la pulizia del Parco del Castello, realizzata insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e in collaborazione con Gestione Ambiente.

colazione offerta dal G.A.S. e laboratorio per bambini con l’utilizzo di materiali riciclati. Contemporaneamente prenderà il via una passeggiata ecologica per la pulizia del Parco del Castello, realizzata insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e in collaborazione con Gestione Ambiente. Ore 12:30: pranzo aperto a tutti a cura del Birrificio Fermento.

pranzo aperto a tutti a cura del Birrificio Fermento. Dalle 14:30 alle 16:00: tavola rotonda con i “gasisti” provenienti da tutta Italia. Un’occasione aperta al pubblico per scoprire chi sono, cosa fanno e come operano i Gruppi di Acquisto Solidale.

tavola rotonda con i “gasisti” provenienti da tutta Italia. Un’occasione aperta al pubblico per scoprire chi sono, cosa fanno e come operano i Gruppi di Acquisto Solidale. Ore 16:00: chiacchierata e confronto con due realtà amiche del G.A.S. Tortona, ovvero “Valli Unite” di Costa Vescovato e “Fuga di Sapori” di Alessandria.

chiacchierata e confronto con due realtà amiche del G.A.S. Tortona, ovvero “Valli Unite” di Costa Vescovato e “Fuga di Sapori” di Alessandria. Dalle 17:00 alle 19:00: gran finale con il taglio della torta e il brindisi ufficiale per i 20 anni di attività, accompagnati dal sottofondo musicale di DJ Duert.

Un anniversario speciale, dunque, per celebrare i risultati raggiunti e continuare a promuovere attivamente la partecipazione, le relazioni umane e l’importanza di adottare stili di vita sempre più sostenibili.