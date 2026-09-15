Sabato 19 settembre alle ore 21:00, la suggestiva cornice del Museo dei Campionissimi di Novi Ligure ospiterà la partenza della 26^ edizione dell’International Lavagnino Film Festival “Music & Cinema”. La serata inaugurale celebrerà la figura artistica e umana di uno dei più grandi compositori della storia del cinema mondiale con l’evento “Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre!”, un viaggio inedito nella vita del Maestro guidato dalla testimonianza del primogenito Marco.

Un racconto intimo tra genialità e artigianato

L’incontro proporrà al pubblico un Ennio Morricone mai esplorato prima, attraverso retroscena e ricordi personali. A svelare il lato più intimo del compositore sarà il figlio Marco, che a partire dagli anni ’90 ha seguito da vicino l’attività concertistica del padre accompagnandolo in tutto il mondo. Durante la serata, Marco Morricone dialogherà con il critico cinematografico Roberto Lasagna, Direttore artistico del Festival “Adelio Ferrero Cinema e Critica”.

Un appuntamento denso di significato per la rassegna, come evidenziato dal direttore artistico per conto dell’Orchestra Classica di Alessandria: “In un contenitore di Cinema qual è il nostro Festival, svelare e sviscerare i segreti del suo processo creativo e l’animo umano nascosto dietro ai suoi più grandi capolavori filmici, è di grande importanza strategica: è svelare l’artigianato dietro il genio”. A coronamento della serata, a Marco Morricone verrà conferito il prestigioso “Lavagnino Cultura Award” 2026.

Le colonne sonore immortali dal vivo

Tra aneddoti, racconti emozionanti e proiezioni di filmati, non mancherà ovviamente la musica suonata dal vivo. I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria omaggeranno il Maestro eseguendo alcune delle sue colonne sonore più iconiche e amate dal grande pubblico, tra cui:

C’era una volta in America

Per un pugno di dollari

Nuovo cinema Paradiso

Mission

Un evento all’insegna della solidarietà

La grande musica si legherà a un importante fine benefico. L’ingresso all’evento sarà a offerta libera e il ricavato, gestito a cura del Rotary Club Gavi Libarna, sarà interamente destinato a sostenere i progetti per la diagnosi precoce in ambito senologico e urologico.

La manifestazione è organizzata in sinergia con il Comune di Novi Ligure e il Museo dei Campionissimi, avvalendosi del sostegno della Fondazione CRAL di Alessandria, della Fondazione CRT di Torino e di numerosi sponsor.