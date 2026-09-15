C’è grande interesse intorno alla realizzazione del nuovo ospedale di Alessandria. Sono ben 14, infatti, gli operatori economici che hanno risposto al bando di gara per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova struttura, confermando l’importanza strategica dell’opera per la città e per l’intera provincia.

Un passaggio fondamentale per la sanità del territorio

La procedura per la progettazione, pubblicata lo scorso 19 giugno, rappresenta uno snodo cruciale nel percorso che porterà alla costruzione del nuovo presidio. Per garantire il rispetto delle tempistiche, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha immediatamente istituito un gruppo di lavoro interno. L’obiettivo del team è quello di monitorare costantemente l’andamento delle attività, accompagnando le diverse fasi del progetto nel pieno rispetto della programmazione prevista.

L’avvento del nuovo ospedale si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dell’offerta sanitaria, in una fase particolarmente significativa per l’IRCCS AOU AL, che oggi rappresenta il primo IRCCS pubblico del Piemonte. Un’opera, dunque, destinata a incidere in modo determinante sul futuro dell’assistenza, della ricerca e dell’organizzazione dei percorsi di cura.

I prossimi passi e la soddisfazione delle istituzioni

I vertici della sanità e le istituzioni regionali esprimono grande soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata.

Valter Alpe, Direttore Generale dell’IRCCS AOU AL, ha evidenziato come sia «di assoluto rilievo la risposta degli operatori economici interessati a candidarsi alla progettualità del nuovo ospedale». Guardando ai prossimi passi operativi, Alpe ha tracciato la rotta: «Per rimanere in linea con il cronoprogramma, l’obiettivo successivo e prossimo dell’Istituto è riuscire a formalizzare entro la fine del mese i nominativi dei componenti della commissione che dovrà valutare le proposte pervenute».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche i vertici regionali. In una nota congiunta, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi hanno dichiarato: «Il numero di risposte al bando testimonia l’interesse per un progetto così atteso e di rilievo non solo per Alessandria, ma per tutto il territorio della provincia».

I due amministratori hanno poi ribadito la centralità del progetto per il futuro della comunità: «Il nuovo ospedale rappresenta un’opera fondamentale per rafforzare la rete sanitaria e offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni dei cittadini. Proseguiamo con determinazione nel percorso avviato, con l’obiettivo di assicurare al nuovo IRCCS e al territorio una struttura moderna, efficiente e capace di sostenere lo sviluppo della sanità alessandrina e piemontese».