È ufficialmente entrata in vigore la nuova regolamentazione della sosta presso il parcheggio Eiffel di Ventimiglia, l’area prospiciente il Palasalute recentemente aperta alla cittadinanza. Con la firma dell’ordinanza e il contestuale posizionamento della nuova segnaletica, l’Amministrazione comunale punta a garantire una maggiore rotazione e funzionalità degli spazi, rispondendo alle esigenze di residenti, lavoratori frontalieri, utenti della struttura sanitaria e personale ASL.

Come funziona la sosta: disco orario e aree libere

Per conciliare le diverse necessità di chi frequenta il quartiere e il polo sanitario, l’area è stata suddivisa applicando regole specifiche per i veicoli:

Disco orario (max 4 ore): gli stalli situati nella semi-circonferenza esterna del parcheggio sono assoggettati, in via sperimentale, al disco orario con un limite massimo di quattro ore. Questa regola è valida nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

gli stalli situati nella semi-circonferenza esterna del parcheggio sono assoggettati, in via sperimentale, al disco orario con un limite massimo di quattro ore. Questa regola è valida nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Sosta libera: tutti gli stalli posizionati nella parte centrale del piazzale restano invece destinati al parcheggio libero, senza limiti di orario.

tutti gli stalli posizionati nella parte centrale del piazzale restano invece destinati al parcheggio libero, senza limiti di orario. Senso unico: per rendere più ordinata, fluida e sicura la circolazione, all’interno del parcheggio è stato istituito il senso unico di marcia.

Ordine e rotazione per il Palasalute

“Con l’apertura del Palasalute abbiamo realizzato un nuovo importante servizio per la città e per il territorio”, spiega il Vicesindaco Marco Agosta. “Era quindi necessario accompagnare questa apertura con una regolamentazione della sosta capace di rispondere alle diverse esigenze”. La soluzione adottata, precisa il Vicesindaco, garantisce il ricambio dei veicoli all’esterno e la libertà al centro, “mantenendo al tempo stesso spazi dedicati alle categorie che ne hanno diritto ed ai dipendenti ASL”.

Un aspetto operativo evidenziato anche dall’Assessore alla Polizia Locale, Simone Bertolucci, che sottolinea come il nuovo assetto permetta di rendere il piazzale “più ordinato e funzionale”. Il mix tra disco orario, senso unico e stalli dedicati favorirà un ricambio continuo, fondamentale vista la presenza del presidio medico. “La Polizia Locale – assicura l’Assessore – monitorerà naturalmente il rispetto della nuova disciplina dell’area di sosta”.

Un lavoro di squadra per le esigenze della città

Il Consigliere Comunale Franco Ventrella, che ha seguito da vicino la pratica, esprime soddisfazione per l’operatività immediata del provvedimento: “Oggi non ci limitiamo ad annunciare un provvedimento: l’ordinanza è stata firmata e la segnaletica è già stata posizionata”. Si tratta, spiega Ventrella, di una disciplina attenta alle diverse necessità, “dalle persone con disabilità alle famiglie, fino agli utenti del Palasalute e dell’ASL1”, configurandosi come “un intervento concreto che migliora la fruibilità di un’area importante per la città”.

Un plauso al lavoro svolto dagli Assessori arriva infine dal consigliere comunale Roberto Parodi, che ringrazia Agosta e Bertolucci per aver individuato “una soluzione equilibrata, capace di tenere insieme esigenze diverse”. Il meccanismo misto scelto per l’area Eiffel, conclude Parodi, “permette infatti di garantire una corretta fruizione dell’area sia ai residenti e ai frontalieri, sia alle persone che si recano al Pala Salute. È un esempio di come una buona organizzazione degli spazi possa trasformarsi in un servizio concreto per tutta la comunità”.