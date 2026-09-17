Venerdì 18 settembre alle ore 21:00, la suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria e San Siro, situata in via Roma a Sale (AL), ospiterà l’evento “Cantico d’infinito – Francesco d’Assisi tra parole e musica”. Lo spettacolo, organizzato per celebrare solennemente l’ottavo centenario del “transito” del Santo patrono d’Italia, offrirà al pubblico un’immersione totale tra narrazione e atmosfere sonore.

L’omaggio al Santo tra suggestioni e letture

La serata si preannuncia come un viaggio emozionale e spirituale dedicato alla straordinaria figura di San Francesco. Il programma dell’appuntamento prevede un delicato intreccio artistico fatto di sonorizzazioni, suggestioni, frammenti musicali e letture, pensato per restituire ai presenti tutta l’intensità e la poesia del messaggio francescano.

I protagonisti sul palco e la rete istituzionale

A curare e interpretare l’intera performance musicale e narrativa sarà il “Trio Stream Of”, una formazione artistica composta dai seguenti interpreti e musicisti:

Andrea Negruzzo

Alex Imelio

Andrea Imelio

Un’iniziativa culturale di grande spessore che vanta un’ampia rete di collaborazioni sul territorio. L’evento vede infatti la partecipazione dell’Associazione Impegno Culturale e del gruppo “Amici Santa Maria”, godendo inoltre del patrocinio e del contributo ufficiale del Comune di Sale e del patrocinio della Provincia di Alessandria.

Informazioni utili per la partecipazione

Per agevolare l’afflusso del pubblico e garantire la migliore organizzazione della serata, sono state definite le seguenti modalità di accesso:

Ingresso: l’entrata all’evento è libera, con la possibilità per i partecipanti di lasciare un contributo volontario consigliato.

l’entrata all’evento è libera, con la possibilità per i partecipanti di lasciare un contributo volontario consigliato. Info e prenotazioni: per riservare il proprio posto o richiedere ulteriori dettagli sull’evento, sono a disposizione i numeri di telefono 339-2128343 e 340-4009362.