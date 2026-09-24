Nuova settimana di cinema a Tortona con la ricca programmazione del Megaplex Stardust, situato presso la Città Commerciale “Oasi”, valida da giovedì 24 a mercoledì 30 settembre 2026. Un cartellone variegato che spazia dai grandi film d’animazione per tutta la famiglia ai successi d’azione Marvel, passando per horror mozzafiato, commedie, drammi d’autore, inchieste documentaristiche e il grande evento musicale dedicato a Ultimo.
Oceania
- Trama: Nell’antica Polinesia, Vaiana è la giovane figlia del capo del villaggio di Motunui, isola abitata da una stirpe di navigatori. Compreso che il destino del suo popolo impone un viaggio oltre i confini conosciuti, prende il mare alla ricerca del semidio Maui per restituire il cuore mistico della dea Te Fiti e fermare un’oscura piaga che sta devastando il mondo, affrontando creature straordinarie e tempeste. Diretto da Thomas Kail, con Catherine Laga’aia e Dwayne Johnson.
- Orari: Sabato e domenica ore 17.30.
Cars – Motori Ruggenti (20° Anniversario)
- Trama: In un mondo popolato da vetture antropomorfe, Saetta McQueen pareggia l’ultima gara della “Piston Cup” ed è impaziente di raggiungere la California per le prove. Durante il viaggio notturno, a causa di una banda di piloti spericolati, Saetta scivola fuori dal rimorchio del camion Mack e si ritrova smarrito lungo la storica Route 66, giungendo a Radiator Springs, dove scoprirà il valore della vera amicizia. Diretto da John Lasseter e Joe Ranft.
- Orari: Giovedì e venerdì ore 19.20; sabato ore 17.10 e 19.20; domenica ore 15.00, 17.10 e 19.20; lunedì, martedì e mercoledì ore 19.20.
Coyote vs. Acme
- Trama: Dopo decenni di inseguimenti falliti contro Beep Beep e marchingegni difettosi, Willy il Coyote decide di citare in giudizio l’azienda Acme che gli ha venduto trappole e gadget tanto ingegnosi quanto disastrosi, dando il via a una clamorosa battaglia legale. Diretto da Dave Green, con John Cena, Lana Condor e Will Forte.
- Orari: Sabato ore 17.30; domenica ore 15.20.
L’Isola dei Ricordi
- Trama: Jo e Raissa, due neodiplomate e grandi amiche, si imbattono durante la loro ultima notte insieme in un portale che le trasporta sulla magica isola di Nakali, terra delle creature mitologiche dei racconti filippini. Affiancate dal licantropo Raww, dovranno sconfiggere la temibile Manananggal prima che l’isola cancelli per sempre ogni ricordo della loro amicizia per consentire loro di tornare a casa. Diretto da Joel Crawford e Januel Mercado.
- Orari: Giovedì e venerdì ore 20.00; sabato ore 17.40 e 20.00; domenica ore 15.30, 17.40 e 20.00; lunedì, martedì e mercoledì ore 19.40.
Avengers: Endgame Extra
- Trama: Dopo lo schiocco di Thanos che ha cancellato metà degli esseri viventi, i superstiti dei Vendicatori cercano faticosamente di ripartire. Con il ritorno a sorpresa di Ant-Man dal regno quantico, la squadra si ricompatta insieme a Tony Stark e Bruce Banner per organizzare una rischiosa missione a ritroso nel tempo, recuperare le Gemme dell’Infinito e annullare l’opera del Titano. Diretto da Anthony e Joe Russo.
- Orari: Giovedì e venerdì ore 21.00; sabato e domenica ore 17.30 e 21.30; lunedì, martedì e mercoledì ore 21.00.
Amori e Incantesimi 2
- Trama: Le sorelle Gillian e Sally Owens si ritrovano ad affrontare una nuova minaccia che grava sulla famiglia, legata alla storica maledizione che impedisce alle donne della casata di vivere l’amore. Quando Kylie, la figlia di Sally, manifesta poteri oscuri risvegliando segreti del passato, tre generazioni di streghe viaggeranno fino nel Regno Unito per trovare la sorgente originaria dei propri poteri. Diretto da Susanne Bier, con Nicole Kidman e Sandra Bullock.
- Orari: Da giovedì a domenica ore 22.00.
Nessun Dolore
- Trama: Un improvviso sonno profondo coglie l’intera popolazione di una città. Davide, tra i pochissimi rimasti svegli insieme a due boy scout, vaga in uno scenario immobile e spettrale, portando con sé il peso di un recente dramma personale; l’incontro con Elsa diventerà l’occasione per intraprendere un cammino verso il perdono e la rinascita. Diretto da Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea.
- Orari: Giovedì e venerdì ore 20.10; sabato ore 17.30 e 20.10; domenica ore 15.30, 17.30 e 20.10; lunedì, martedì e mercoledì ore 20.10.
Naza
- Trama: Film documentario girato di notte sui tetti di Tel Aviv durante il conflitto a Gaza. Basandosi sulle inchieste giornalistiche indipendenti di +972 Magazine e Local Call, l’opera approfondisce l’acronimo militare “NAZA”, impiegato per quantificare il numero stimato di vittime civili nei raid, analizzando i sistemi decisionali e le procedure degli attacchi aerei. Regia di Yuval Abraham e Rachel Szor.
- Orari: Lunedì, martedì e mercoledì ore 19.50 e 21.30.
Resident Evil (Vietato ai minori di 14 anni)
- Trama: Bryan, un giovane impegnato nel trasporto notturno di organi verso il Raccoon City Hospital, investe accidentalmente una donna sconosciuta. Da quel momento un’epidemia bioingegnerizzata si diffonde rapidamente mutando gli esseri umani in creature mostruose e costringendo il protagonista a lottare per la vita tra le strade devastate. Diretto da Zach Cregger, con Austin Abrams.
- Orari: Giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 19.40 e 21.50; lunedì, martedì e mercoledì ore 19.40 e 22.00.
Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio
- Trama: L’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont precipita con un aereo nelle gelide e impervie distese dell’Alaska. Unico compagno della lotta per la vita è Odino, il suo fedele cane militare: affrontando condizioni climatiche estreme e pericoli nascosti, entrambi dovranno contare l’uno sull’altro per trovare la salvezza. Diretto da David Ayer, con Brad Pitt e J.K. Simmons.
- Orari: Giovedì, venerdì e sabato ore 19.30 e 21.30; domenica ore 15.20, 17.30, 19.30 e 21.30; lunedì, martedì e mercoledì ore 21.30.
The Invite – Il piacere è tutto nostro
- Trama: Joe e Angela vivono un periodo di crisi coniugale, accentuato dal disturbo notturno arrecato dai vicini del piano superiore, i disinibiti Hawk e Pína. Una cena organizzata per distendere i rapporti si trasforma in una serata imprevedibile e folle, quando i due ospiti propongono un’esperienza di coppia del tutto non convenzionale. Diretto da Olivia Wilde, con Edward Norton e Penélope Cruz.
- Orari: Giovedì, venerdì e sabato ore 21.30; domenica ore 15.20 e 21.30; lunedì, martedì e mercoledì ore 21.30.
Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata
- Trama: Il film evento testimonia il memorabile concerto del 4 luglio 2026 all’Università di Roma Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori. La pellicola unisce le immagini live dell’esibizione a riprese di backstage e contenuti inediti sul percorso artistico e personale del cantautore. Diretto da Giorgio Testi.
- Orari: Tutti i giorni alle ore 21.30.
Per informazioni dettagliate è possibile consultare il portale ufficiale www.megaplex-stardust.com.