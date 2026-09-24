Un grande sogno che parte dal territorio per conquistare i camminatori di tutta Europa: l’Associazione La Pietra Verde lancia una campagna di raccolta fondi per trasformare la Via del Sale, lo storico percorso di 90 chilometri che collega la Pianura Padana al Mar Ligure attraversando quattro regioni, in un cammino di rilievo e respiro internazionale. Dal 25 settembre al 4 novembre sarà attiva una raccolta fondi popolare sulla piattaforma Eppela per sostenere concretamente il progetto.

Un tracciato tra quattro regioni ispirato alla Via Francigena

Il percorso unisce Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria lungo una direttrice carica di fascino e tradizione. L’obiettivo dei promotori è replicare il modello di successo di grandi itinerari come la Via Francigena, valorizzando un cammino che già gode di grandissimo interesse: la Via del Sale è stata infatti premiata come il tracciato più cercato e cliccato sul web tra i “cammini brevi” d’Italia.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del progetto “Paesaggio che vai. Cammini d’Italia per fare comunità”, promosso da un gruppo di fondazioni italiane nell’ambito dei programmi della Commissione Beni e Attività culturali di Acri.

L’appello dei promotori e i recapiti

L’associazione si rivolge a tutti gli appassionati di outdoor, agli amanti del territorio e ai cittadini affinché partecipino alla campagna di crowdfunding online per dare gambe e visibilità all’itinerario. Il cammino fa parte dell’iniziativa “Paesaggio che vai. Cammini d’Italia per fare comunità”, promossa da un gruppo di fondazioni italiane nell’ambito dei programmi della Commissione Beni ed Attività Culturali di Acri”.



I dettagli per aderire e sostenere il cammino:

Periodo della campagna: attiva dal 25 settembre al 4 novembre

attiva dal 25 settembre al 4 novembre Piattaforma: Eppela, accessibile a chiunque desideri dare un contributo

Eppela, accessibile a chiunque desideri dare un contributo Progetto: “Sulle Tracce del Sale” a cura dell’Associazione La Pietra Verde

“Sulle Tracce del Sale” a cura dell’Associazione La Pietra Verde Referente: Riccardo Rancan (telefono: 339 6969819)