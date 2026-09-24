Sabato 26 settembre piazza Duomo a Tortona si trasformerà in una palestra a cielo aperto per un’iniziativa benefica di Ginnastica Dinamica Militare, organizzata da Allenamento Naturale SSD a r.l. con il patrocinio del Comune di Tortona. Una mattinata pensata per unire attività fisica, partecipazione e senso civico a favore dell’Associazione “Franca Cassola Pasquali”, con il ricavato delle offerte destinato a sostenere le attività dell’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona, Breast Unit provinciale.
L’allenamento aperto e il programma
L’appuntamento prenderà il via a partire dalle ore 10:30, mentre dalle ore 11:00 scatterà la sessione di allenamento vera e propria:
- La lezione sarà aperta a tutti i partecipanti e verrà condotta da un istruttore certificato.
- L’obiettivo è coniugare la cura del benessere fisico con la socialità e il supporto concreto alla sanità locale.
- In caso di maltempo la manifestazione non verrà annullata, ma si trasferirà all’interno della palestra Codevilla.
Un supporto concreto a un’eccellenza sanitaria
La finalità benefica conferisce un valore particolare all’evento, promosso a sostegno dell’Associazione “Franca Cassola Pasquali”. Tutti i fondi raccolti andranno infatti all’Unità di Senologia dell’Ospedale di Tortona guidata dal dottor Francesco Millo, la cui équipe multidisciplinare costituisce oggi un punto di riferimento e una riconosciuta eccellenza sanitaria a livello nazionale.
Le modifiche alla viabilità
Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva, piazza Duomo sarà soggetta a un provvedimento di chiusura totale al traffico veicolare nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 13:00.
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