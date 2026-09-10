La tradizione si rinnova a Molino del Fico frazione di San Bartolomeo al Mare, lungo la strada per Villa Faraldi, con l’atteso ritorno della Festa di San Matteo. L’evento, organizzato dall’Associazione San Matteo, animerà la località per due intensi fine settimana, da venerdì 11 a sabato 12 settembre e da sabato 19 a lunedì 21 settembre. Un appuntamento che, come sempre, coniuga sapientemente cultura, sport, musica, giochi per i più piccoli e l’ottima cucina del territorio, il tutto all’insegna della solidarietà e del divertimento.

Un evento per tutti i gusti

La manifestazione si svolgerà in un’area comodamente accessibile e dotata di un ampio parcheggio a disposizione dei visitatori, con ingresso a libera offerta. Il cuore pulsante della festa saranno gli stand gastronomici, pronti a deliziare i presenti con specialità tipiche e ottimi vini nostrani, facendo da cornice a un calendario di iniziative molto vario, pensato per coinvolgere partecipanti di ogni età.

Il programma del primo fine settimana

Il primo weekend di festeggiamenti proporrà appuntamenti che spaziano dallo sport al benessere, fino alla grande tradizione culinaria:

Venerdì 11 settembre: il sipario si alza alle ore 14:30 con una gara di petanque a terne a sorteggio, aperta a tutti. Alle ore 19:30 prenderà il via la trentasettesima edizione della rinomata Sagra dello Stoccafisso, seguita alle ore 21:00 dalla serata danzante animata dalla Danilo Ponti Band.

il sipario si alza alle ore 14:30 con una gara di petanque a terne a sorteggio, aperta a tutti. Alle ore 19:30 prenderà il via la trentasettesima edizione della rinomata Sagra dello Stoccafisso, seguita alle ore 21:00 dalla serata danzante animata dalla Danilo Ponti Band. Sabato 12 settembre: il pomeriggio sarà all’insegna del relax. Alle ore 16:00 è prevista la sessione di “Yoga alchemico, radicarsi nel corpo”, una lezione di Hatha Yoga tenuta da Giada De Cristoforo. Dalle ore 19:30 apriranno gli stand gastronomici, mentre alle ore 21:00 si tornerà a ballare con l’orchestra Mary Maffeis.

Il programma del secondo fine settimana

La festa riprenderà la settimana successiva culminando con le celebrazioni religiose e altre specialità:

Sabato 19 settembre: dalle ore 19:30 apertura degli stand gastronomici con tante pietanze locali. Alle ore 21:00 la piazza cambierà ritmo con una scoppiettante serata latina in compagnia di DJ Luisito e della scuola di ballo Alma Latina.

dalle ore 19:30 apertura degli stand gastronomici con tante pietanze locali. Alle ore 21:00 la piazza cambierà ritmo con una scoppiettante serata latina in compagnia di DJ Luisito e della scuola di ballo Alma Latina. Domenica 20 settembre: il pomeriggio sarà interamente dedicato al divertimento dei più piccoli. Alle ore 16:00 scatterà infatti la 24esima edizione delle “Moliniadi”, con giochi e attività pensate appositamente per i bambini.

il pomeriggio sarà interamente dedicato al divertimento dei più piccoli. Alle ore 16:00 scatterà infatti la 24esima edizione delle “Moliniadi”, con giochi e attività pensate appositamente per i bambini. Lunedì 21 settembre: la giornata conclusiva si aprirà alle ore 16:00 con il momento spirituale della Santa Messa e della tradizionale processione. Alle ore 19:30 gli stand gastronomici apriranno per la tanto attesa Sagra della Quaglia. La kermesse si chiuderà poi alle ore 21:00 con l’ultima serata danzante, accompagnata dalle note dell’orchestra I Roeri.