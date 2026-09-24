L’amministrazione comunale di Pontecurone ha avviato anche quest’anno la consueta e fondamentale campagna di pulizia delle circa 900 caditoie del paese. Un intervento meticoloso, affidato a una ditta specializzata per una durata di almeno dieci giorni, pensato per garantire il corretto deflusso delle acque e scongiurare il pericolo di allagamenti causati da precipitazioni eccezionali.

Prevenzione nei punti critici e tutela del territorio

L’operazione riveste un’importanza strategica per la viabilità e la salvaguardia del centro abitato, con un’attenzione particolare rivolta ai sottopassi stradali e ferroviari:

Nei sottopassi tendono ad accumularsi materiali naturali e detriti che rischiano di ostruire tombini e canali di scolo, generando criticità in caso di forti temporali.

La manutenzione costante delle 900 caditoie mira a prevenire allagamenti in occasione di eventi atmosferici intensi, resi sempre più frequenti dai cambiamenti climatici.

Pontecurone si distingue come uno dei pochi Comuni a eseguire con cadenza annuale questa capillare attività di manutenzione, inserita pienamente nel piano di sicurezza della Protezione Civile e nel programma di tutela civile e ambientale.

Una strategia integrata per la sicurezza

La pulizia delle caditoie si inserisce all’interno di un piano più ampio e ramificato promosso dall’amministrazione per la sicurezza della comunità:

Potenziamento degli impianti di videosorveglianza urbana.

Misure dedicate all’assistenza sanitaria sul territorio.

Corsi di formazione per gli operatori della Protezione Civile.

Presidio e controllo costante del territorio in stretta sinergia con le forze dell’ordine.