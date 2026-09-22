Ultimo imperdibile appuntamento per la stagione 2026 della rassegna Carezzano Blues, che si prepara a salutare il proprio pubblico con una proposta musicale sofisticata e innovativa. Giovedì 24 settembre, alle ore 21:15, il Teatro Società Comunale di Carezzano, situato in via Vittorio Veneto 7, ospiterà l’esibizione del Lima Testa Duo, formato da Luca Lima alla chitarra e Marcello Testa al contrabbasso, per una serata interamente dedicata alle sonorità del jazz bebop.

Un viaggio nel cuore del bebop

Il duo acustico propone un percorso essenziale e raffinato in uno dei linguaggi più rivoluzionari della storia della musica afroamericana. In una dimensione intima e dialogica, e senza l’ausilio della batteria, i due strumenti si intrecciano in un continuo scambio di ruoli: la chitarra esplora linee melodiche e armonie ricche, mentre il contrabbasso sostiene, commenta e rilancia con grande profondità ritmica e timbrica.

L’omaggio ai grandi maestri

Il repertorio della serata rende omaggio ad alcuni dei più grandi protagonisti del genere bebop, tra cui spiccano maestri assoluti come Charlie Parker, Bud Powell e Clifford Brown. Le loro indimenticabili composizioni, storicamente caratterizzate da velocità, complessità armonica e grande libertà espressiva, verranno reinterpretate in una chiave essenziale ma intensa, pensata appositamente per valorizzare l’improvvisazione e l’interazione tra i due musicisti sul palco.

Il risultato è un equilibrio sonoro originale, in cui il tempo viene suggerito, respirato e condiviso dai due esecutori. Ne nasce un’esperienza d’ascolto profondamente coinvolgente, capace di unire la tradizione musicale alla ricerca, fondendo energia e delicatezza in un dialogo sempre vivo e in continua evoluzione.

Informazioni per partecipare

L’evento rappresenta il degno traguardo finale per gli amanti del jazz e della buona musica dal vivo. Di seguito i dettagli operativi per non perdersi l’appuntamento:

L’ingresso al concerto è libero a offerta, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.

Per assicurarsi la partecipazione è fortemente consigliata la prenotazione, effettuabile attraverso il sito web dell’associazione Gavazzana Blues (www.gavazzanablues.org).

In alternativa, è possibile prenotare il proprio posto inviando comodamente un messaggio WhatsApp al numero 348 511 8255.