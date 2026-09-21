Domenica 20 settembre la piccola comunità di Remeneglia, frazione di Fabbrica Curone, si è riunita nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova per celebrare la tradizionale festa di Gesù Bambino di Praga. L’evento, ormai un appuntamento fisso da alcuni anni, ha richiamato una numerosa rappresentanza di fedeli e autorità civili e militari, segnando la sentita conclusione delle celebrazioni religiose che hanno animato l’intero periodo estivo dell’Alta Val Curone.

La celebrazione e le autorità presenti

La solenne liturgia è stata presieduta da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti, e accompagnata dai canti della Corale dell’Alta Val Curone diretta da Luigi Tosi.

Hanno fatto da corona alla statua di Gesù Bambino per tutta la giornata numerose autorità provenienti dalle province di Alessandria e Pavia. Tra i presenti figuravano:

Rappresentanti istituzionali: il Consigliere Provinciale Scotti e il Consigliere Comunale di Alessandria Castelli; gli onorevoli Sozzani, Pianetta e Affronti; i sindaci De Antoni (Fabbrica Curone), Frascaroli (Montacuto), Nuvione (Gremiasco), Giardini (Volpedo), Cordani (Paderna), Gragnolati (Avolasca), Bertorelli (Menconico) e Lovotti (Albera Ligure).

il Consigliere Provinciale Scotti e il Consigliere Comunale di Alessandria Castelli; gli onorevoli Sozzani, Pianetta e Affronti; i sindaci De Antoni (Fabbrica Curone), Frascaroli (Montacuto), Nuvione (Gremiasco), Giardini (Volpedo), Cordani (Paderna), Gragnolati (Avolasca), Bertorelli (Menconico) e Lovotti (Albera Ligure). Forze dell’ordine e corpi militari: il Maresciallo dei Carabinieri La Manna (Stazione di San Sebastiano Curone); il Capitano Chiesa, il Maresciallo Nonnato e il milite Ricetti del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; una rappresentanza della Tenenza della Guardia di Finanza di Tortona; il Comandante Vicario della Polizia Locale di Alessandria Bassani con il Commissario Pellegrino.

il Maresciallo dei Carabinieri La Manna (Stazione di San Sebastiano Curone); il Capitano Chiesa, il Maresciallo Nonnato e il milite Ricetti del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; una rappresentanza della Tenenza della Guardia di Finanza di Tortona; il Comandante Vicario della Polizia Locale di Alessandria Bassani con il Commissario Pellegrino. Mondo associativo e civile: il dottor Semino dell’Ospedale di Tortona; la Confraternita di San Rocco di Tortona e la Confraternita di Sant’Antonio di Fabbrica Curone; il Moto Club Polizia di Stato; una rappresentanza dei volontari di Radio Maria e l’Unirr di Stradella; i numerosi Alpini dei Gruppi di Varzi, Penice, 4 Comuni di Casei Gerola, Menconico, Ziano e della Val Tidone.

Il ringraziamento e la solenne processione

Al termine della Celebrazione Eucaristica, la referente della Comunità Pastorale dell’Alta Val Curone, Cinzia Arsura, ha preso la parola per ringraziare tutti i partecipanti. Ha inoltre affidato alla protezione di Gesù Bambino in particolar modo gli abitanti del piccolo paese, sottolineando il loro grande impegno nella realizzazione di questo importante evento.

La giornata è poi proseguita per le vie del borgo, addobbate a festa per l’occasione, con la solenne processione della statua. A rendere ancora più commovente e speciale il momento è stata l’esecuzione del “Silenzio” e dell'”Ave Maria”, intonati alla tromba dal signor Dino.

La cerimonia conclusiva e i restauri

La manifestazione si è chiusa con il canto dell’Inno d’Italia e la solenne cerimonia dell’Alzabandiera, curata da alcuni Allievi Agenti della Polizia di Stato frequentanti il 225° Corso di Formazione presso la Scuola “Cardile” di Alessandria. Infine, tutti i presenti si sono ritrovati per un momento conviviale e per l’estrazione della lotteria finale, i cui proventi saranno destinati ai restauri del piccolo oratorio della frazione.