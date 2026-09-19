Dal 21 al 26 settembre 2026 torna la SPIM, la Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione. L’iniziativa nazionale, promossa da Assomensana, farà tappa anche a Tortona, dove i cittadini avranno la preziosa opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti per valutare lo stato di salute delle proprie abilità cognitive, con focus specifico su memoria, attenzione e linguaggio.

I controlli gratuiti a Tortona

A livello locale, la campagna di prevenzione vedrà in prima linea la Dott.ssa Bruna Amato. La professionista offrirà ai cittadini tortonesi la possibilità di effettuare valutazioni specialistiche gratuite, con l’obiettivo di monitorare l’efficienza della mente. Durante i check-up sarà possibile testare lo stato di salute di diverse funzioni fondamentali:

Memoria

Attenzione

Concentrazione

Linguaggio

Altre abilità cognitive essenziali per il benessere quotidiano

L’importanza della prevenzione e il ruolo di Assomensana

A guidare la campagna nazionale di sensibilizzazione è il Prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente presso l’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana. Lo specialista ribadisce l’importanza cruciale della prevenzione e l’impatto positivo delle buone abitudini per mantenere il cervello sempre efficiente.

L’iniziativa della SPIM non si limita infatti ai soli controlli, ma punta con forza sulla divulgazione scientifica alla portata di tutti: gli esperti di Assomensana sono in prima linea per spiegare come distinguere una dimenticanza normale e fisiologica da una situazione che, invece, merita maggiore attenzione clinica, offrendo anche ai cittadini utili esercizi pratici per mettere alla prova e allenare costantemente le proprie capacità cognitive.