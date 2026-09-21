Alessandria, 21 settembre 2026 – “Bellissima mostra, mi ha consentito di immergermi nell’universo di Tim Burton”. O ancora: “Tutto meraviglioso, grazie Daniel”. Sono solo due delle tantissime dediche e commenti che appassionati in arrivo ad Alessandria da tutta Europa hanno lasciato su quaderni ricchi anche di disegni, schizzi, creatività.

Sono stati oltre 5.000 i visitatori della mostra “The Tim Burton Collector – The Exhibition, Viaggio in una collezione privata di oggetti e visioni dall’universo di Tim Burton”, conclusasi domenica 20 settembre con un finissage musicale molto apprezzato.

Nata dall’idea di Daniel Serruto, ovvero The Tim Burton Collector, alessandrino collezionista dell’arte di Tim Burton, che ha curato anche l’allestimento, affiancato da Michael Camisa, la mostra è stata allestita nel “broletto” al piano terreno di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e ha generato per tutti i mesi estivi un costante flusso di fan del grande regista e artista in arrivo da tutta Italia, ma anche dal Messico, dall’Iran, dall’Irlanda e dalla Francia.

“Un successo andato al di là di ogni rosea previsione – commenta Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio –, per una mostra che ha saputo interpretare alla perfezione le esigenze di un pubblico vasto e eterogeneo, in arrivo da tutta Italia ma anche da diversi altri paesi, alla scoperta dell’arte del grande Tim Burton. Merito della qualità della proposta che il collezionista Daniel Serruto e il co-curatore Michael Camisa hanno saputo mettere a punto, e anche certamente della nostra location: Palatium Vetus è un fiore all’occhiello per Alessandria e per la sua provincia, e sempre più lo apriremo alla cittadinanza, perché sia un luogo d’arte, di confronto culturale, di incontro”.

Al finissage di chiusura di domenica 20 settembre Daniel Serruto non ha nascosto la soddisfazione, e anche l’emozione.

“E’ con infinita gratitudine e commozione – dichiara The Tim Burton Collector – che ringrazio di cuore la fondazione CRA per avermi dato questa opportunità. Aver potuto condividere la mia collezione, la mia passione viscerale, e divulgare l’arte di Tim Burton attraverso questa mostra, in un posto meraviglioso e prestigioso come Palatium Vetus è stata una cosa fantastica! Accogliere i visitatori giunti da ogni parte d’Italia e dall’estero, vedere le persone contente, emozionate, e leggere tutto quello che hanno voluto scrivere mi ha davvero commosso. Grazie a tutti!”.

Il collezionista ha messo a disposizione 150 dei 1870 pezzi della sua collezione, tutti originali: locandine, oggetti, memorabilia e merchandising per illustrare la genesi dell’ideazione dei film di Tim Burton, nonché i Napkins, pezzi unici su cui il regista ha realizzato sketch originali, eseguiti direttamente per Daniel Serruto durante gli incontri.

La mostra ha proposto una selezione cronologica di memorabilia e merchandising collegati ai principali film dell’artista: Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward Mani di Forbice (1990), Batman – Il Ritorno (1992), The Nightmare Before Christmas (1993), Ed Wood (1994), Mars Attacks! (1995), Sleepy Hollow (1999), Il Pianeta delle Scimmie (2001), Big Fish (2003), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Sweeney Todd (2007), Alice in Wonderland (2010), Dark Shadows (2012), Frankenweenie (2012), Big Eyes (2015), Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children (2016), Dumbo (2019), la serieWednesday (2022-2025) e il recente Beetlejuice Beetlejuice (2024). Particolare rilievo è dato anche a personaggi iconici come i Tragic Toys e le loro poesie, nati dalla penna e dell’immaginario di Burton.