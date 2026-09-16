In occasione della 65ª edizione della Festa del Vino del Monferrato, la tradizionale iniziativa “Casale Città Aperta” raddoppia i suoi appuntamenti. Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, la città offrirà a turisti e visitatori un’edizione speciale, organizzata dall’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale, per far scoprire le bellezze storiche, i musei e i monumenti cittadini.

I monumenti aperti al pubblico

Durante il fine settimana sarà possibile visitare i principali luoghi storici e religiosi di Casale Monferrato, seguendo questi orari:

Castello del Monferrato: aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con la possibilità di salire sugli spalti, visitare l’interno dei torrioni e le mostre allestite negli ambienti interni.

aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, con la possibilità di salire sugli spalti, visitare l’interno dei torrioni e le mostre allestite negli ambienti interni. Chiesa di Santa Caterina: sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:30 per la chiesa e dalle 14:30 alle 18:30 per il coro.

sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:30 per la chiesa e dalle 14:30 alle 18:30 per il coro. Teatro Municipale: sabato dalle 15:30 alle 18:30; domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

sabato dalle 15:30 alle 18:30; domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Torre Civica: sabato dalle 15:30 alle 18:30; domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

sabato dalle 15:30 alle 18:30; domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle 15:00 alle 17:30.

sabato e domenica dalle 15:00 alle 17:30. Chiesa di San Domenico: sabato dalle 15:00 alle 17:00 e domenica dalle 15:00 alle 18:00.

sabato dalle 15:00 alle 17:00 e domenica dalle 15:00 alle 18:00. Chiesa di San Michele: sabato dalle 15:30 alle 18:30; domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

La passeggiata gratuita

Per chi desidera una guida esperta alla scoperta del patrimonio cittadino, domenica alle 15:30 è in programma una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale. Il percorso, della durata di circa due ore, toccherà i principali monumenti. Il punto di ritrovo è fissato al chiosco di piazza Castello, proprio di fronte al Teatro Municipale.

L’offerta museale cittadina

Il weekend vedrà anche la regolare apertura dei principali poli museali cittadini:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi (ingresso a pagamento): aperti sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Situato nell’ex Convento di Santa Croce, il museo include la Pinacoteca con circa 250 opere e la Gipsoteca dedicata all’intero percorso creativo dello scultore casalese Leonardo Bistolfi. La sala ipogea ospita inoltre la collezione delle testimonianze del viaggiatore ottocentesco Carlo Vidua.

aperti sabato e domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30. Situato nell’ex Convento di Santa Croce, il museo include la Pinacoteca con circa 250 opere e la Gipsoteca dedicata all’intero percorso creativo dello scultore casalese Leonardo Bistolfi. La sala ipogea ospita inoltre la collezione delle testimonianze del viaggiatore ottocentesco Carlo Vidua. Sinagoga e Musei Ebraici (ingresso a pagamento): aperti esclusivamente domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00. Edificato nel 1595, il Tempio Israelitico si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese, arricchito dal Museo Ebraico che espone argenti, tessuti e antichi oggetti di culto.

aperti esclusivamente domenica mattina dalle 10:00 alle 12:00. Edificato nel 1595, il Tempio Israelitico si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese, arricchito dal Museo Ebraico che espone argenti, tessuti e antichi oggetti di culto. Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta: visitabile sia sabato che domenica dalle ore 15:00 alle 18:00.

Il circuito d’arte “Germinale”

La ricca proposta del fine settimana si intreccia con il circuito artistico contemporaneo “Germinale”, che mira a valorizzare l’eccezionale patrimonio architettonico della città mettendo in dialogo la memoria dei luoghi con i linguaggi del presente. Le installazioni, ad accesso libero, sono dislocate in tre sedi:

Il Castello del Monferrato (Manica Lunga) , che ospita la mostra bipersonale di Ugo Ricciardi e Sophie-Anne Herin.

, che ospita la mostra bipersonale di Ugo Ricciardi e Sophie-Anne Herin. Il Museo Civico (Chiostro Piccolo) , con la mostra open-air di sculture di Simone Benedetto.

, con la mostra open-air di sculture di Simone Benedetto. Il Chiosco Liberty di Piazza Castello, che funge da incubatore di idee con la residenza d’artista.

Per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti su tutti gli appuntamenti, è possibile contattare i numeri telefonici 0142.444.330 e 0142.444.309, oppure consultare il sito ufficiale del Comune di Casale Monferrato.