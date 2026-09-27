Qual’eccellenza

è il buon vino,

se preparato con sapienza,

è certamente sopraffino.

La nostra tradizione,

per la provata conoscenza,

l’ha affidata al contadino,

formato da secolare preparazione.

– o = O = o –

È la collina assolata

ove cresce la buona uva,

dev’esser accuratamente selezionata,

prima della necessaria pigiatura.

Infinite son le qualità

offerte dalla natura,

ogni terra ha la sua specialità,

affine alla propria cultura.

– o = O = o –

Le occasioni son tante

per un buon bicchiere da offrire,

l’Italia ha dallo Spumante

ad infinite bottiglie da sorbire.

Son oggetti esilaranti,

ciascuna buon nettare contiene,

per festeggiar momenti importanti,

in compagnia, sempre conviene.

Cin, cin brindiamo felici

per un mondo gioioso.

I tanti amici

alti alzino i calici,

per un avvenire rigoglioso.

                                                            Franco Montaldo   