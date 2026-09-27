Qual’eccellenza
è il buon vino,
se preparato con sapienza,
è certamente sopraffino.
La nostra tradizione,
per la provata conoscenza,
l’ha affidata al contadino,
formato da secolare preparazione.
– o = O = o –
È la collina assolata
ove cresce la buona uva,
dev’esser accuratamente selezionata,
prima della necessaria pigiatura.
Infinite son le qualità
offerte dalla natura,
ogni terra ha la sua specialità,
affine alla propria cultura.
– o = O = o –
Le occasioni son tante
per un buon bicchiere da offrire,
l’Italia ha dallo Spumante
ad infinite bottiglie da sorbire.
Son oggetti esilaranti,
ciascuna buon nettare contiene,
per festeggiar momenti importanti,
in compagnia, sempre conviene.
Cin, cin brindiamo felici
per un mondo gioioso.
I tanti amici
alti alzino i calici,
per un avvenire rigoglioso.
Franco Montaldo