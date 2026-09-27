Cattedrale di Tortona strapiena in ogni ordine di posto e tutto esaurito nel pomeriggio di domenica 27 settembre per l’inaugurazione della decima edizione del Perosi Festival, inserita nelle celebrazioni per il 70º anniversario della morte del compositore Lorenzo Perosi. Il prestigioso appuntamento musicale ha aperto la rassegna con l’esecuzione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, accolta da lunghi applausi da parte del numeroso pubblico presente.

L’apertura e i ringraziamenti istituzionali

La manifestazione è stata introdotta da Don Paolo Padrini, direttore artistico del Perosi Festival. Nel suo intervento, Don Padrini ha voluto ringraziare sentitamente gli enti che hanno sostenuto e reso possibile l’evento: la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, che hanno finanziato l’opera.

La realizzazione è frutto della collaborazione tra gli organizzatori dell’evento:

Il Comune di Tortona

La Diocesi di Tortona

La Congregazione Orionina

Pro Iulia Dertona

Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Un’esecuzione magistrale tra voci e orchestra

L’esecuzione del capolavoro verdiano, una delle pagine più illustri del panorama musicale italiano, è risultata praticamente perfetta. A dare vita alla complessa partitura sono stati interpreti di alto profilo:

Soprano: Anna Rita Taliento

Anna Rita Taliento Mezzosoprano: Giorgia Gazzola

Giorgia Gazzola Tenore: Danilo Formaggia

Danilo Formaggia Basso: Carlo Agostini

Carlo Agostini Coro: Coro San Gregorio Magno e Genova Vocal Consort

Coro San Gregorio Magno e Genova Vocal Consort Orchestra: Orchestra Antonio Vivaldi

Orchestra Antonio Vivaldi Direttore: Ernesto Colombo

I protagonisti sul palco della Cattedrale

A guidare l’imponente organico è stato il maestro Ernesto Colombo, figura giovane che ha mostrato grande abilità nell’amalgamare le diverse realtà artistiche, firmando una prova destinata a rimanere negli annali del Perosi Festival.

Di assoluto livello le compagini coinvolte: l’Orchestra Antonio Vivaldi, ideata nel dicembre 2011 da Pier Giorgio Ostrati e Lorenzo Passerini, si è confermata realtà stabile della scena musicale italiana, nota per concerti di rilievo e tournée nei principali Paesi d’Europa. Accanto a loro, il Coro San Gregorio Magno di Trecate, fondato nel 1908, punto di riferimento corale per la Lombardia e il Nord Italia con esibizioni all’attivo anche in Cina e il Genova Vocal Consort con 70 coristi.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!