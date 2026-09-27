Buon successo a Tortona per le Giornate del Patrimonio: dopo l’incontro della giornata di ieri, oggi si è tenuta la visita guidata al Museo Archeologico Derthona (MA-De), che ha registrato una numerosa presenza di pubblico nonostante i tanti eventi organizzati in contemporanea sul territorio.

I tesori del Museo Archeologico Derthona

La visita ha permesso ai partecipanti di ammirare da vicino reperti di assoluto rilievo storico e artistico custoditi all’interno del percorso espositivo del museo cittadino. Tra le opere di maggiore spicco figurano:

Il pavimento musivo romano

Il sarcofago di Elio Sabino

L’arca reliquiaria

Numerosi altri importanti reperti archeologici

Due guide d’eccezione alla scoperta della storia

Ad accompagnare i visitatori lungo l’affascinante itinerario alla scoperta del patrimonio storico sono stati due professionisti del settore:

L’archeologo Gian Battista Garbarino , funzionario SABAP-AL

, funzionario SABAP-AL L’archeologa Paola Comba, conservatore del MA-De

La loro competenza ha guidato il pubblico in un percorso approfondito che ha riscosso notevole interesse e partecipazione, confermando l’ottima riuscita dell’iniziativa culturale tortonese.