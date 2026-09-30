Casale Monferrato si prepara a ricordare San Francesco d’Assisi nell’ottocentesimo anniversario della sua scomparsa con un ciclo di tre eventi che uniscono momenti istituzionali, approfondimento storico, letteratura e musica d’epoca. Il calendario delle iniziative, promosso dal Comune in collaborazione con la Biblioteca Civica “G. Canna” e diverse realtà culturali cittadine, prenderà il via lunedì 5 ottobre con la cerimonia ufficiale davanti al monumento di San Francesco Orante, per poi proseguire il 9 e l’11 ottobre con due serate dedicate alla plurisecolare presenza dell’Ordine francescano in città e all’affascinante vicenda spirituale di Ubertino da Casale.

La cerimonia commemorativa in piazza San Francesco

Il primo appuntamento del programma è fissato per lunedì 5 ottobre alle ore 10:30 in piazza San Francesco, ai piedi del monumento intitolato a San Francesco Orante, per la cerimonia solenne in onore del Santo Patrono d’Italia.

Il momento celebrativo prevede:

i saluti istituzionali del Sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra;

l’intervento del Rev. Mons. Francesco Mancinelli;

le riflessioni dedicate alla figura e all’eredità spirituale del Santo guidate da Padre Massimo Colli Franzone;

l’accompagnamento e l’intrattenimento musicale curato dagli studenti delle scuole casalesi.

La storia secolare dei Francescani a Casale nel Salone del Senato

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 9 ottobre alle ore 18:00 all’interno del Salone del Senato della Biblioteca Civica “G. Canna”, con un’edizione speciale della rassegna “Una Storia da Attraversare”, organizzata dalla biblioteca insieme all’Associazione Arte.

L’incontro, intitolato “I Francescani a Casale Monferrato. Una storia secolare”, vedrà come relatore Bruno Ferrero con la collaborazione di Alessandro Togneri. La conferenza ripercorrerà le tappe fondamentali dell’insediamento dell’Ordine nel capoluogo monferrino:

i primi passi a partire dall’arrivo documentato nel 1233;

lo stabilimento nel 1266 nell’area di cantone Lago;

i protagonisti e le vicende storiche fino alla nascita del convento di San Maurizio di Conzano nel 1422;

un ricco apparato visivo curato da Alessandro Togneri con documenti della grande letteratura francescana e la ricostruzione dell’antico complesso della chiesa e del convento un tempo presenti in cantone Lago.

Gran finale all’Auditorium Santa Chiara tra musica e la memoria di Ubertino

Il percorso celebrativo si concluderà domenica 11 ottobre alle ore 21:00 presso l’Auditorium Santa Chiara con l’evento “Arbor Vitae. Da San Francesco a Ubertino da Casale”, curato dalla Biblioteca Civica “G. Canna” insieme all’Associazione Arte e Storia e all’Ensemble “Gli Invaghiti”.

La serata proporrà un viaggio tra note e parole incentrato su Ubertino da Casale, figura di spicco delle origini dell’Ordine e guida della corrente degli Spirituali, citato da Dante Alighieri nella “Divina Commedia” e reso celebre al grande pubblico da Umberto Eco ne “Il nome della rosa”. Il titolo richiama direttamente la sua opera più nota, l’“Arbor vitae crucifixae Jesu Christi” data alle stampe nel 1305.

La narrazione dell’evento sarà scandita da:

interventi storici di approfondimento a cura di Antonella Perin e Luigi Mantovani;

letture recitate affidate alla voce di Giorgio Milani;

brani musicali selezionati ed eseguiti dal vivo dai musicisti dell’Ensemble “Gli Invaghiti”.

Modalità di partecipazione e contatti

Tutti gli appuntamenti in cartellone sono a ingresso libero e gratuito per l’intera cittadinanza.

Per ricevere ulteriori dettagli o informazioni sul programma:

Telefono: 0142 444246 (Biblioteca Civica “G. Canna”);

0142 444246 (Biblioteca Civica “G. Canna”); Email: bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.

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