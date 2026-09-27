È stata inaugurata ieri, sabato 26 settembre, presso la galleria d’arte “Spazio Arte Viva” in via del Seminario 15 a Tortona, la mostra personale di Niki Taverna intitolata “AstrAzione – Percorso emozionale attraverso il colore”. L’esposizione, visitabile fino al 1° ottobre 2026, porta nel cuore della città l’intensa ricerca artistica della pittrice alessandrina, capace di trasformare la fluidità dell’acquerello e delle tecniche miste in un suggestivo ponte tra introspezione, vigore visivo ed estetica informale.

Il profilo artistico di Niki Taverna

Nata e residente ad Alessandria, Niki Taverna ha fatto della pittura e dell’acquerello la propria dimensione espressiva d’elezione, con un percorso formativo e professionale ricco di tappe significative:

Ha frequentato l’Accademia Ligustica di Genova e seguito corsi e stages con affermati maestri quali Fontana, Varvello e Maltseva.

È socia dell’AIA (Associazione Italiana Acquarellisti) con sede a Milano, sodalizio che riunisce, a seguito di un’attenta selezione, i principali interpreti della disciplina.

Vanta una ricca carriera espositiva in collettive e personali allestite in Italia e all’estero, tra cui Venezia (Palazzo Albrizzi), Piacenza (Palazzo Farnese), Torino (Museo Miit), Urbino (al Festival cittadino), Genova Arte Fiera, Savona, Pietrasanta, Boccadasse, Milano, Innsbruck, oltre ad aver esposto in Francia, Serbia e Bulgaria.

I suoi acquerelli sono stati selezionati dall’AIA per importanti rassegne internazionali, tra cui quelle in Australia e a Bilbao.

Il suo lavoro ha ricevuto premi, riconoscimenti e l’apprezzamento di critici ed esperti d’arte quali P. Levi, G. Folco, S. Falzone, A. Pero, E. Papa, C. Pesce ed E. Carrea.

La poetica: dall’acquerello puro all’astrazione lirica

L’arte di Niki Taverna muove dal figurativo per approdare a un linguaggio informale e materico di forte impatto emotivo:

Ricerca fondata sulla libertà del colore che scorre su carta o tela, unendo l’acquerello a tecniche miste e acrilico per generare effetti quasi tridimensionali.

Composizioni in cui la macchia cromatica diventa protagonista: le opere suggeriscono senza imporre, lasciando a chi osserva la libertà dell’interpretazione.

Una visione sintetica e profonda dell’atto creativo, racchiusa nelle parole stesse dell’artista: «Nel colore annego la mia sofferenza, dal colore traggo la mia forza, col colore tingo i miei sogni, ho il colore dentro».

Date della mostra e incontri con l’artista

L’esposizione “AstrAzione” è allestita presso la galleria “Spazio Arte Viva”, in via del Seminario 15 a Tortona:

Periodo di apertura: dal 26 settembre al 1° ottobre 2026.

dal 26 settembre al 1° ottobre 2026. Incontri con l’artista: martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Contatti e informazioni: email info@spazioarteviva.it, telefono 348 5110059.