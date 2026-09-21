Casale Monferrato si prepara ad accogliere il passaggio della staffetta paralimpica, in programma per martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2026. L’iniziativa, promossa da Obiettivo 3 nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e promozione dello sport paralimpico denominate “Obiettivo Tricolore 2026”, animerà le vie cittadine con arrivo e ripartenza fissati in piazza Mazzini.

Il programma dell’arrivo e del percorso cittadino

L’arrivo della staffetta è previsto per martedì 29 settembre, intorno alle ore 17:00, in piazza Mazzini. Gli atleti completeranno un itinerario cittadino che toccherà diverse arterie importanti:

Ingresso in città percorrendo la SS 457.

Attraversamento di viale Ottavio Marchino.

Passaggio in via Buozzi, via Sant’Anna e via Saffi.

All’arrivo in piazza Mazzini è in programma il saluto ufficiale da parte delle autorità cittadine per accogliere i partecipanti.

La ripartenza e i prossimi appuntamenti

La manifestazione proseguirà nella mattinata successiva. La ripartenza degli atleti è infatti programmata per mercoledì 30 settembre, alle ore 9:30, sempre da piazza Mazzini.

Il tragitto per l’uscita dalla città si snoderà lungo:

Via Lanza

Piazza XXV Aprile

Viale Morozzo San Michele

Il ponte e la Strada Vecchia Vercelli