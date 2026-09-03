Acqui Terme si prepara a vivere un’intensa settimana all’insegna dei valori sportivi. Prende il via mercoledì 16 settembre la quarta edizione della Festa dello Sport, un evento che unisce le eccellenze del territorio e le nuove generazioni. Il sipario si alzerà al Teatro Ariston con la cerimonia di premiazione dei campioni della stagione 2025/2026, per poi spostarsi il 21 e 22 settembre nelle piazze e negli impianti cittadini con attività dedicate alle scuole per promuovere la pratica sportiva tra i più giovani.

La notte dei campioni all’Ariston

Mercoledì 16 settembre, alle ore 20.45, il Teatro Ariston diventerà il palcoscenico per gli atleti acquesi e le realtà del territorio che si sono maggiormente distinti nella passata stagione agonistica. La serata, condotta dai giornalisti sportivi Mimma Caligaris e Massimo Prosperi, andrà oltre la semplice celebrazione delle vittorie, mettendo in luce i sacrifici, la costanza e il prezioso supporto di famiglie, tecnici e società.

Tra le eccellenze che saliranno sul palco per ricevere il meritato riconoscimento figurano:

David Ferko , pugile professionista;

, pugile professionista; Andrea Gilardi , pilota e due volte campione mondiale juniores di karting;

, pilota e due volte campione mondiale juniores di karting; Squadra Padel 22 Alessandria, reduce dalla brillante promozione in Serie A.

Un orgoglio collettivo

A sottolineare l’importanza dell’evento è il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini, che evidenzia come premiare chi si è distinto significhi innanzitutto valorizzare il percorso umano oltre che sportivo: «Dietro una medaglia, una promozione o un titolo ci sono anni di lavoro, allenamenti, sacrifici e passione. Con questa quarta edizione vogliamo ribadire che Acqui Terme considera lo sport una componente fondamentale della vita della comunità e un investimento sui giovani e sul futuro del territorio. La serata al Teatro Ariston sarà soprattutto un momento di orgoglio collettivo, nel quale la città potrà riconoscere il valore di chi ha saputo distinguersi e, attraverso il proprio impegno, rappresentare Acqui Terme e il territorio».

Lo sport incontra le scuole

Dopo il gala serale, la Festa dello Sport cambierà veste rivolgendosi direttamente agli studenti delle scuole cittadine e degli istituti comprensivi dei comuni limitrofi. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di Acqui Terme come punto di riferimento sportivo, permettendo ai ragazzi di conoscere da vicino le associazioni e le discipline locali.

Gli appuntamenti mattutini (che si svolgeranno indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 13.00) si divideranno in due giornate:

Lunedì 21 settembre: attività e incontri in Piazza Addolorata.

attività e incontri in Piazza Addolorata. Martedì 22 settembre: trasferimento al Centro Sportivo di Mombarone, con le attività che si svolgeranno all’interno del Palazzetto dello Sport (a causa di lavori previsti negli spazi esterni).

Valori oltre il campo da gioco

L’Assessore allo Sport Rossana Benazzo ricorda come il progetto nasca per creare un legame diretto e concreto tra i giovani e chi vive lo sport quotidianamente: «Portare lo sport nelle scuole significa offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere da vicino le associazioni e le discipline presenti sul nostro territorio. Vogliamo che i ragazzi possano scegliere una disciplina non solo perché la conoscono, ma perché hanno avuto modo di incontrare le persone che la praticano e la fanno vivere. Lo sport trasmette valori fondamentali: impegno, rispetto, disciplina, inclusione, capacità di stare in squadra, di affrontare una sconfitta e di trasformarla in una nuova motivazione. Sono valori che vanno ben oltre il campo di gioco».

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