Riconoscimento internazionale di altissimo livello per la Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria. La struttura ha infatti conquistato il prestigioso livello “Diamond” agli EMS Angels Awards per i risultati ottenuti nel secondo trimestre del 2026. Un traguardo che premia l’eccellenza e la tempestività nella gestione pre-ospedaliera dei pazienti con sospetto ictus, frutto dell’instancabile lavoro di squadra tra medici, infermieri in Centrale e personale sui mezzi di soccorso.

Il fattore tempo: salvare vite prima dell’ospedale

L’ictus è una patologia “tempo-dipendente”: la rapidità con cui il problema viene riconosciuto e trattato può modificare in maniera determinante la prognosi, aumentando le probabilità di sopravvivenza e riducendo il rischio di disabilità permanente. Per questo motivo, il percorso di cura inizia ben prima dell’arrivo del paziente in pronto soccorso.

Gli infermieri e i medici dell’Emergenza Sanitaria mettono in atto procedure e strumenti standardizzati fondamentali, che si articolano in diverse fasi:

Il riconoscimento precoce e immediato dei sintomi già durante la chiamata di emergenza.

La valutazione clinica sul territorio appena giunti sul posto.

La scelta dell’ospedale più adeguato e la tempestiva prenotifica alla struttura ricevente.

Tutto questo permette di anticipare l’attivazione del percorso dedicato (percorso stroke) e di abbattere il tempo che separa l’esordio dei sintomi dall’accesso alle terapie mediche specifiche.

Un percorso di miglioramento costante

La Centrale Operativa alessandrina partecipa da circa due anni al rigoroso programma di monitoraggio legato alla fase pre-ospedaliera dell’ictus, avendo già registrato ottime performance nelle rilevazioni precedenti. Il raggiungimento della vetta, il livello Diamond, nel secondo trimestre del 2026 non è dunque casuale, ma rappresenta il punto di arrivo di un continuo processo di perfezionamento. Questo successo si basa sul costante aggiornamento delle procedure, sulla formazione mirata del personale, sull’analisi degli indicatori e su una stretta e proficua collaborazione con l’intera rete ospedaliera.

Il team e il valore del premio

Il progetto è stato sviluppato all’interno della S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria (inserita in Azienda Sanitaria Zero), diretta da Andrea Mina, con il supporto dei Coordinatori Infermieristici Simona Bazzano e Alberto Bronda, e grazie al contributo vitale di tutti i professionisti operanti.

Gli EMS Angels Awards (nell’ambito dell’Angels Initiative) certificano proprio la qualità dell’assistenza pre-ospedaliera, monitorando specifici indicatori relativi alla gestione del paziente. Ottenere il livello “Diamond” rappresenta la conferma definitiva del valore di una catena del soccorso coordinata e competente, unita da un solo grande traguardo: portare ogni paziente colpito da ictus nel posto giusto e nel minor tempo possibile.

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