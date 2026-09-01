La Città di Imperia dà ufficialmente il benvenuto alle oltre 60 “regine del mare” giunte da tutta Europa per prendere parte al prestigioso 40esimo anniversario delle Vele d’Epoca. L’importante traguardo è stato celebrato quest’oggi in grande stile dal Comune e da Assonautica di Imperia (organizzatori dell’evento con il supporto degli Yacht Club di Imperia e Sanremo), alla presenza delle massime cariche istituzionali, civili e militari, tra cui il Ministro dello Sport Andrea Abodi, il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il Sindaco Claudio Scajola.

Una cerimonia ricca di emozioni e l’annullo filatelico

L’inaugurazione ha preso il via con l’accoglienza in platea delle autorità e del padrino dell’evento, Mauro Pelaschier, accompagnata dalle note della fanfara dei Carabinieri. Particolarmente intenso è stato il momento dell’arrivo del Tricolore al villaggio: sbarcata dalla Nave Scuola Palinuro, la Bandiera Italiana ha raggiunto il porto a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Imperia. Sotto la scorta degli ufficiali della Marina Militare e della stessa Capitaneria, il vessillo è giunto all’asta per il solenne alzabandiera, incorniciato dall’Inno Nazionale intonato dalla voce della cantante Jolie.

A seguire, dopo il taglio del nastro effettuato congiuntamente dal Sindaco Scajola, dal Ministro Abodi e dal Governatore Bucci, le autorità e il pubblico si sono spostati presso lo stand del Comune di Imperia. Qui ha avuto luogo lo speciale annullo filatelico realizzato da Poste Italiane per suggellare l’anniversario.

Le dichiarazioni istituzionali: tra storia, mare e sport

Il Sindaco di Imperia, on. Claudio Scajola, ha aperto gli interventi ricordando il lungo cammino dell’evento: “Guardare all’origine di questa manifestazione significa ricordare che quarant’anni fa siamo partiti con poche barche e una visione coraggiosa. In questi quattro decenni l’evento è cresciuto di pari passo con la nostra città, affrontando anche i momenti tempestosi con la determinazione di chi non sceglie di restare al sicuro in porto. Oggi questo raduno è uno degli appuntamenti più apprezzati del circuito velico internazionale, unico per lo straordinario legame che unisce gli equipaggi, le imbarcazioni e la nostra comunità”. Il primo cittadino ha poi ringraziato i partner e le istituzioni nazionali, sottolineando “il nostro sforzo nel trasformare attraverso l’attività sportiva Imperia era una città sempre più popolata di giovani Sport, che è foriero di valori e regole di vita che poi i ragazzi si portano dentro”.

Sulla valorizzazione del territorio si è concentrato il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “le Vele d’Epoca di Imperia sono un patrimonio della Liguria e una manifestazione che, dopo quarant’anni, continua a rinnovarsi e a guardare al futuro. Questa edizione lo ha dimostrato ancora una volta, mettendo insieme la tradizione della vela classica e il fascino delle leggendarie imbarcazioni della Classe 12 Metri, protagoniste dell’America’s Cup. Da appassionato e da velista, è per me motivo di grande orgoglio vedere queste grandi barche solcare le acque della Liguria e trovare a Imperia una cornice così prestigiosa”. Ha poi aggiunto come questi eventi producano “ricadute concrete per il territorio, portando visitatori, appassionati e sportivi e valorizzando imprese, commercio, turismo e cultura”.

Parole di elogio sono arrivate anche dall’ospite d’onore, il Ministro dello Sport Andrea Abodi: “nel tempo, la città di Imperia ha saputo consolidare molto bene gli intenti, unendo la conservazione di una cultura marinara antica allo sforzo di promuovere lo sport, soprattutto verso le fasce più giovani. Mi complimento con il Sindaco e con tutti gli attori di questa organizzazione, il Governo si manterrà vicino ad iniziative come questa, che sanno trasmettere i valori più sani dello sport e valorizzare le peculiarità del territorio”.

Grande soddisfazione, infine, per Biagio Parlatore, Presidente di Assonautica Imperia: “Siamo orgogliosi ma anche emozionati, è stata una grande sfida affrontata con passione e determinazione. Ringrazio il Sindaco Scajola, tutto lo staff del Comune e dell’Assonautica per il supporto e, ispirati dall’eleganza dei 12 metri Stazza Internazionale e dallo spirito imperituro delle Vele d’Epoca, non vediamo l’ora di tuffarci nella seconda parte dell’evento. Anche questa sarà tutta da vivere e visibile, per il pubblico, anche dalle spiagge e dai lungomare”.

Il programma di mercoledì 2 settembre

La manifestazione entrerà nel vivo già a partire da domani mattina, con la partenza delle regate d’epoca prevista alle ore 11:00 (vento permettendo). Dal pomeriggio, l’attenzione si sposterà all’interno del villaggio con un ricco palinsesto:

Ore 18:00: Intervista a Mauro Pelaschier a cura del giornalista Fabio Pozzo.

Intervista a Mauro Pelaschier a cura del giornalista Fabio Pozzo. Ore 18:30: Giochi sportivi – Torneo di basket “Basket and Beer” in Banchina.

Giochi sportivi – Torneo di basket “Basket and Beer” in Banchina. Ore 19:00 – 20:00: Intervista a Rinaldo Agostini (Progetto Wiki) a cura di Giacomo Baldassari sul tema della vita di mare e della rotta solidale dell’imbarcazione Lilli II con AIRC.

Intervista a Rinaldo Agostini (Progetto Wiki) a cura di Giacomo Baldassari sul tema della vita di mare e della rotta solidale dell’imbarcazione Lilli II con AIRC. Ore 21:30 – 23:30: Spettacolo “Burlesque & Moulin Rouge Show”.

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