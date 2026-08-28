Domenica 30 agosto 2026, alle ore 21:00, l’Area verde della Pro Loco di Oviglio ospiterà lo spettacolo teatrale intitolato “Voci”, scritto e interpretato da Monica Selene Massone. L’opera, che vedrà una successiva replica ad Acqui Terme a fine settembre, promette di accompagnare il pubblico in un affascinante viaggio per raccontare la vera storia di dieci figure femminili, spingendosi oltre il mito per arrivare fino all’eco dell’Intelligenza Artificiale.

Il concept dello spettacolo e le protagoniste

Lo spettacolo “Voci” nasce dall’ideazione, drammaturgia e sceneggiatura di Monica Massone, che ne è anche l’interprete principale sul palcoscenico. L’allestimento e l’impatto visivo dell’opera sono arricchiti dalla regia e dall’editing video a cura di Fabio Pasculli.

Il cuore della rappresentazione teatrale è interamente dedicato alla scoperta e alla narrazione di dieci donne che hanno lasciato un segno. Durante la serata, il pubblico potrà infatti ascoltare le storie di:

Ecuba.

Andromaca.

Penelope.

Semiramide.

Maria Maddalena.

La Strega.

Mata Hari.

Marie Curie.

Le protagoniste dell’Intelligenza Artificiale, ovvero le “Eniac Girls”.

L’Angelo.

I due appuntamenti nell’Alessandrino

Il tour teatrale di “Voci” farà tappa in due diverse località della provincia. Il primo appuntamento è fissato per la serata di domenica 30 agosto 2026, con inizio alle ore 21:00, presso l’Area verde della Pro Loco di Oviglio (AL).

Successivamente, lo spettacolo tornerà in scena per il pubblico locale nel primo fine settimana d’autunno: la replica è infatti prevista per sabato 26 settembre 2026, sempre a partire dalle ore 21:00. Questa seconda rappresentazione si terrà nella città di Acqui Terme (AL), all’interno degli spazi della Sala “Ex Kaimano” situata in via Maggiorino Ferraris 5.