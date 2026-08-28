Il Gruppo Alpini di Fubine Monferrato e Altavilla Monferrato, appartenente alla Sezione di Alessandria, si prepara a celebrare un traguardo storico: il 95° anniversario di fondazione. I festeggiamenti animeranno il fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto 2026, proponendo alla comunità due giorni ricchi di appuntamenti istituzionali, momenti musicali e grande convivialità.

Il programma del fine settimana

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 29 agosto con un momento all’insegna del canto e della tradizione.

Sabato 29 agosto, ore 21:00: la chiesa parrocchiale di Fubine Monferrato ospiterà il concerto del Coro Alpini Valtanaro.

La giornata principale sarà però quella di domenica 30 agosto, scandita da un fitto programma di cerimonie e ritrovi:

Ore 8:30: Ritrovo presso il piazzale Alpini e Artiglieri Alpini per la consueta colazione Alpina.

Ritrovo presso il piazzale Alpini e Artiglieri Alpini per la consueta colazione Alpina. Ore 9:15: Solenne cerimonia dell’Alzabandiera.

Solenne cerimonia dell’Alzabandiera. Ore 9:30: Partenza della sfilata in direzione di Piazza C. Colombo.

Partenza della sfilata in direzione di Piazza C. Colombo. Ore 10:00: Resa degli onori ai caduti e momento dedicato alle allocuzioni ufficiali.

Resa degli onori ai caduti e momento dedicato alle allocuzioni ufficiali. Ore 10:30: Ripresa della sfilata verso i Campi Cerrina, seguita dal suggestivo Carosello della Fanfara Valle Bormida.

Ripresa della sfilata verso i Campi Cerrina, seguita dal suggestivo Carosello della Fanfara Valle Bormida. Ore 11:30: Celebrazione della Santa Messa al Campo.

Il Rancio Alpino a cura della Proloco: menù e contatti

A chiudere in bellezza la mattinata di domenica sarà, a partire dalle ore 13:00, il tradizionale “Rancio Alpino”, un momento conviviale definito espressamente dagli organizzatori come “Aperto a tutti”.

Il pranzo sarà curato interamente dalla Proloco locale, che ha ideato un ricco menù per onorare l’occasione. I commensali potranno infatti gustare:

Insalata russa, tomino con miele e uova ripiene.

Agnolotti al sugo di stufato.

Arrosto e porchetta accompagnati da patate al forno.

Dolce, acqua, vino e caffè.

Le prenotazioni per partecipare all’atteso pranzo avrebbero dovuto essere comunicate entro la giornata di mercoledì 26 agosto. Per eventuali necessità o informazioni dell’ultimo minuto, gli organizzatori hanno messo a disposizione i recapiti telefonici di Paolo (347 9381103) e Gianni (333 5296047).